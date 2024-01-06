Джонатан Куминга о встрече с Керром: «Все прошло хорошо. Мы обсуждали командные нужды, налаживали общение»

Джонатан Куминга рассказал о встрече со Стивом Керром.

Форвард встретился с главным тренером после матча с «Денвером», в котором большую часть времени провел на скамейке.

«Все прошло очень хорошо. Суть вопроса в том, чтобы лучше понимать друг друга. Наладить коммуникацию, больше общаться. Нам не удается часто бывать вместе и обсуждать обычные вопросы, а также баскетбольные темы. Мы просто не можем делать это часто. Благодаря сегодняшнему разговору мне стало легче: я знаю, что в любой момент, когда мне надо что-то спросить, я могу просто пойти к нему в офис. Дверь открыта. Заходишь туда, расслабляешься и ждешь, пока он вернется. Я думаю, в этом вся суть: иметь возможность выговориться всякий раз, когда что-то идет не так. Общение – ключ к успеху.

Мне нравится в « ». Эта команда меня задрафтовала. Всегда бывают взлеты и падения. Такие вещи могут смутить многих. Но я знаю, что верит в меня. Я знаю, что он доверяет мне сейчас. Наша встреча была посвящена налаживанию общения. Не было никакой вражды. Ничего подобного. Порой случается недопонимание. Но это уже прошлое. Двигаемся дальше с лучшим пониманием и надеждой, что все мы тут в состоянии работать друг с другом, помогать этой команде и оставлять все недоразумения в прошлом.

Скажу как есть. Я пошел к тренеру и говорил о том, как бы мне играть с . Не хочу, чтобы со стороны сложилось впечатление, будто мы с ним не можем поделить игровое время. Знаю, что Уиггс не думает об этом. Со мной то же самое. Я не прихожу в тренировочный зал с мыслями о минутах Уиггса. Наша задача – хорошо играть и помогать команде побеждать. Чемпионство, все дела. Когда команда побеждает, мы все побеждаем.

Двигаемся дальше. Все это было ради команды и ее нужд, об остальным будем думать во вторую очередь», – сказал .

В пятницу форвард отыграл рекордные для себя в сезоне 36 минут с «Детройтом».