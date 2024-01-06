Стив Керр прокомментировал ситуацию с Джонатаном Кумингой.

Просидев на скамейке запасных последние 18 минут проигранного матча с «Денвером» (127:130), форвард « », как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку, потерял веру в главного тренера .

«Мне нужно давать ему больше минут, но все это и правда непростые решения. Потому что дело не только в том, сколько минут получает конкретный баскетболист. Важно, кто находится на площадке, какое там сочетание, что происходит в игре.

У нас есть много людей, которые готовы и заслуживают находиться на площадке», – считает Керр.

По словам тренера, он разговаривал с после игры с «Наггетс», а также призвал всю команду высказывать ему любое неудовольствие, отметив, что дверь его кабинета «всегда открыта».

«Это сложная ситуация, потому что у каждого игрока, естественно, есть свои цели и мечты. Все хотят развиваться, добиваться успеха... В каждом матче мне приходится принимать очень трудные решения. Джонатан – молодой игрок, он растет и прогрессирует. Становится лучше. Именно поэтому он выходит у нас в стартовом составе», – сказал Керр.