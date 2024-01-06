Стив Керр о Куминге: «Мне нужно давать ему больше минут, но все это и правда непростые решения»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Джонатан Куминга Баскетбол

Стив Керр прокомментировал ситуацию с Джонатаном Кумингой.

Просидев на скамейке запасных последние 18 минут проигранного матча с «Денвером» (127:130), форвард «Голден Стэйт», как сообщает The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку, потерял веру в главного тренера Керра.

«Мне нужно давать ему больше минут, но все это и правда непростые решения. Потому что дело не только в том, сколько минут получает конкретный баскетболист. Важно, кто находится на площадке, какое там сочетание, что происходит в игре.

У нас есть много людей, которые готовы и заслуживают находиться на площадке», – считает Керр.

По словам тренера, он разговаривал с Кумингой после игры с «Наггетс», а также призвал всю команду высказывать ему любое неудовольствие, отметив, что дверь его кабинета «всегда открыта».

«Это сложная ситуация, потому что у каждого игрока, естественно, есть свои цели и мечты. Все хотят развиваться, добиваться успеха... В каждом матче мне приходится принимать очень трудные решения. Джонатан – молодой игрок, он растет и прогрессирует. Становится лучше. Именно поэтому он выходит у нас в стартовом составе», – сказал Керр.

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3 комментария
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Керр, не боись, если кто-то из неприкасаемых проведёт пару концовок на банке, мир от этого не рухнет.
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Куминга с Муди уже третий сезон в лиге, а игра новичков Подземски и Джексон-Дэвис выглядит зрея их. Вот они больше похожи на будущее, а эти скорее пойдут по стопам Пула.
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По моему хороший тренер должен уметь резать мясо
Да, это НБА, где правят звезды, но все же золотое поколение Воинов на сходе. нужно потихоньку вводить молодежь, и сажать ветеранов на лавку, а не боятся и оправдываться
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