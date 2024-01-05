Джонатан Куминга потерял веру в Стива Керра (The Athletic)
Джонатан Куминга не верит, что Стив Керр позволит ему раскрыть потенциал.
Просидев на скамейке запасных последние 18 минут проигранного матча с «Денвером» (127:130) форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга потерял веру в главного тренера Стива Керра, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку.
21-летний форвард, выбранный под 7-м номером драфта-2021, больше не верит, что Керр позволит ему полностью раскрыть свой потенциал.
«Вчерашний матч стал той соломинкой, которая сломала спину верблюду», — сказал один из источников.
Куминга провел на площадке 19 минут, набрав 16 очков (5 из 7 с игры), сделав 4 подбора и 4 передачи. Также у форварда лучший показатель «+/-» в команде (+6).
Томпсона и Уиггинса можно было тогда подороже обменять
Куминга молодой, высокий пик и уже с опытом, в лиге на него будет спрос.
Ценность Пула сейчас очевидна многим, ГСВ просто скинули плохой контракт, так что это плохой пример
Куминге желаю попасть в команду с тренером, у которого нет брака идей, стояка на регрессирующих ветеранов и смолл-болл с тремя (а иногда и четырьмя) гардами. А Данливи да Лейкобу желаю присмотреться к человеку, занимающему место главного тренера.