Джонатан Куминга потерял веру в Стива Керра (The Athletic)

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стив Керр Джонатан Куминга Баскетбол

Джонатан Куминга не верит, что Стив Керр позволит ему раскрыть потенциал.

Просидев на скамейке запасных последние 18 минут проигранного матча с «Денвером» (127:130) форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга потерял веру в главного тренера Стива Керра, сообщает The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку.

21-летний форвард, выбранный под 7-м номером драфта-2021, больше не верит, что Керр позволит ему полностью раскрыть свой потенциал.

«Вчерашний матч стал той соломинкой, которая сломала спину верблюду», — сказал один из источников.

Куминга провел на площадке 19 минут, набрав 16 очков (5 из 7 с игры), сделав 4 подбора и 4 передачи. Также у форварда лучший показатель «+/-» в команде (+6).

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18 комментариев
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"Всё керрово" (с) Куминга
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А как шоколадно все выглядело два года назад. Только взяли титул, и безо всякого Дюранта справились. Три молодых таланта в команде- Уайзман сейчас от травм оправится и начнет разрывать, Пул, Муди и Куминга начнут прогрессировать и станут основой будущего команды, подхватят победные традиции после того как Стеф, Клей и Грин потихоньку уступят им место и роль в команде, может даже еще ветеранам одну гаечку подарить успеют. А в итоге половины "молодых талантов" уже нет в команде, на других смотреть больно, все кроме Карри и Подземски- кандидаты на обмен при не самой высокой стоимости на рынке.
+16
-1
+15
Цитируя популярную игру: "Мехвод контужен, движение невозможно".
+5
-2
+3
Ответ Куприн
А как шоколадно все выглядело два года назад. Только взяли титул, и безо всякого Дюранта справились. Три молодых таланта в команде- Уайзман сейчас от травм оправится и начнет разрывать, Пул, Муди и Куминга начнут прогрессировать и станут основой будущего команды, подхватят победные традиции после того как Стеф, Клей и Грин потихоньку уступят им место и роль в команде, может даже еще ветеранам одну гаечку подарить успеют. А в итоге половины "молодых талантов" уже нет в команде, на других смотреть больно, все кроме Карри и Подземски- кандидаты на обмен при не самой высокой стоимости на рынке.
Может стоило Керра уволить?)
Томпсона и Уиггинса можно было тогда подороже обменять
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+3
Почему Керр не дал шанса ни Куминге, ни Подземскому непонятно. Неужели нельзя выпустить состав потяжелее и попробовать с мясом из-под кольца задавить при равном! счёте, зачем надо на дуге всем тереться постоянно.
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Ответ Nightyork97
На какие шиши банкет, у них нет ресурса обменять себе игроков с такой платежкой. Сиакам игрок максималки, Клэкстон получит минимум 30-35 млн летом. Клэкстон безумно полезный и дорогой, его никогда не обменяют. Им только Лавинов искать, но это ничего не даст, плюс его контракт. Пока тут Томпсон+Крис Пол съедают 73 миллиона на двоих на рынке ничего нельзя сделать. Игроки типа Куминги и Уиггинса уже не представляют никакой серьезной стоимости. Никс только за одного Ануноби отдали Баррета+Куикли. Напомню, что летом ГСВ отдали за 38 летнего Пола очень много. Пул+Болдуин+1-й пик. Какой Сиакам и Клэкстон. Максимум это Богданович+Кларксон
Клекстон истекающий, Брукля подумывает не продлевать его летом из-за неплохого развития Шарпа и доп. нагрузки на платежку (речь о 20-25 млн). Клекс не играет на 30-35, он классный, но ограниченный. Сиакам очевидно не нужен Торонто и он тоже на истекающем.
Куминга молодой, высокий пик и уже с опытом, в лиге на него будет спрос.

Ценность Пула сейчас очевидна многим, ГСВ просто скинули плохой контракт, так что это плохой пример
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Ответ Деревенский Кобе
Наверное это совпадение, но пока Грин находился с командой таких разговоров не было ни от Куминги, ни от Муди, а сейчас полилось на публику
сталин ушел и «запахло весной»
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Интересно кому его отправят ради последнего похода Стефа. Сиакам и Клекстон приходят на ум
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Ну ещё бы не потерять веру в нефизрука после таких тренерских перформансов, как вчера, с Кингс или --->вставить любую игру, слитую гениальной ротацией нефизрука<---. Зато для поднятия настроения может зайти в твиттеры да рэддиты, и узнать, что далеко не только он немножко охренел и "потерял веру" в нефизрука.

Куминге желаю попасть в команду с тренером, у которого нет брака идей, стояка на регрессирующих ветеранов и смолл-болл с тремя (а иногда и четырьмя) гардами. А Данливи да Лейкобу желаю присмотреться к человеку, занимающему место главного тренера.
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+1
Ответ Nightyork97
На какие шиши банкет, у них нет ресурса обменять себе игроков с такой платежкой. Сиакам игрок максималки, Клэкстон получит минимум 30-35 млн летом. Клэкстон безумно полезный и дорогой, его никогда не обменяют. Им только Лавинов искать, но это ничего не даст, плюс его контракт. Пока тут Томпсон+Крис Пол съедают 73 миллиона на двоих на рынке ничего нельзя сделать. Игроки типа Куминги и Уиггинса уже не представляют никакой серьезной стоимости. Никс только за одного Ануноби отдали Баррета+Куикли. Напомню, что летом ГСВ отдали за 38 летнего Пола очень много. Пул+Болдуин+1-й пик. Какой Сиакам и Клэкстон. Максимум это Богданович+Кларксон
По-моему, это чтобы избавиться от Пула, взяли Пола)). У поменяли на О.
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А поэтому у него столько потерь? Потому что потерял веру?)
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Стал атеистом,безбожник
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Наверное это совпадение, но пока Грин находился с командой таких разговоров не было ни от Куминги, ни от Муди, а сейчас полилось на публику
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