Джонатан Куминга потерял веру в Стива Керра (The Athletic)

Джонатан Куминга не верит, что Стив Керр позволит ему раскрыть потенциал.

Просидев на скамейке запасных последние 18 минут проигранного матча с « » (127:130) форвард « » потерял веру в главного тренера , сообщает The Athletic со ссылкой на источники, близкие к игроку.

21-летний форвард, выбранный под 7-м номером драфта-2021, больше не верит, что Керр позволит ему полностью раскрыть свой потенциал.

«Вчерашний матч стал той соломинкой, которая сломала спину верблюду», — сказал один из источников.

Куминга провел на площадке 19 минут, набрав 16 очков (5 из 7 с игры), сделав 4 подбора и 4 передачи. Также у форварда лучший показатель «+/-» в команде (+6).