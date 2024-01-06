Джонатан Куминга отыграл рекордные для себя в сезоне 36 минут с «Детройтом»
Джонатан Куминга отыграл рекордные в сезоне 36 минут с «Детройтом».
Форвард «Голден Стэйт» без замен провел всю четвертую четверть и защищался против Кейда Каннингема в победном для команды матче.
На счету Куминги 11 очков и 6 подборов.
В предыдущей встрече с «Денвером» Джонатан по решению Стива Керра большую часть времени провел на скамейке. После этого в прессе написали, что он не доверяет главному тренеру.
Керр и Куминга обсудили ситуацию перед игрой с «Пистонс».
«Я не жаловался на игровое время во время встречи. Мы говорили о том, что я должен сделать, чтобы стать лучше, чтобы получить больше минут. Мы пытались лучше понять друг друга, наладить взаимодействие», – сказал Куминга.