Джонатан Куминга отыграл рекордные для себя в сезоне 36 минут с «Детройтом»

Джонатан Куминга отыграл рекордные в сезоне 36 минут с «Детройтом».

Форвард « » без замен провел всю четвертую четверть и защищался против в победном для команды матче.

На счету 11 очков и 6 подборов.

В предыдущей встрече с «Денвером» Джонатан по решению большую часть времени провел на скамейке. После этого в прессе написали, что он не доверяет главному тренеру.

Керр и Куминга обсудили ситуацию перед игрой с «Пистонс».

«Я не жаловался на игровое время во время встречи. Мы говорили о том, что я должен сделать, чтобы стать лучше, чтобы получить больше минут. Мы пытались лучше понять друг друга, наладить взаимодействие», – сказал Куминга.