Патрик Беверли: «Если Эмбиид проведет всю регулярку на уровне, который показывает сейчас, это будет величайший сезон в истории баскетбола»

Патрик Беверли оценил выступление Джоэла Эмбиида в сезоне-2023/24.

«Если Эмбиид проведет весь год на уровне, который показывает сейчас, это будет величайший сезон в истории баскетбола. Это не просто разговор про «лучшего центрового ». Это называется лучший игрок в мире.

Джо с другой планеты. И, по моему мнению, остальные даже не близко. Тут уже сравнение идет с Тем Самым [Майклом Джорданом]. Так и есть.

Сейчас никто в НБА ни слова не говорит в адрес Джо. Ни единого слова не было в его сторону. Его никому не остановить. Это самый доминирующий игрок в мире с огромным отрывом», – сказал в эфире своего подкаста.

В декабре показатели Эмбиида составили в среднем 40,2 очка, 12,6 подбора, 4,9 передачи, 2,1 блок-шота и 1,4 перехвата при 60,6% реализации бросков с игры, 42,3% из-за дуги и 92,1% с линии.