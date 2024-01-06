Патрик Беверли: «Если Эмбиид проведет всю регулярку на уровне, который показывает сейчас, это будет величайший сезон в истории баскетбола»

Теги Филадельфия НБА Патрик Беверли Джоэл Эмбиид Баскетбол

Патрик Беверли оценил выступление Джоэла Эмбиида в сезоне-2023/24.

«Если Эмбиид проведет весь год на уровне, который показывает сейчас, это будет величайший сезон в истории баскетбола. Это не просто разговор про «лучшего центрового НБА». Это называется лучший игрок в мире.

Джо с другой планеты. И, по моему мнению, остальные даже не близко. Тут уже сравнение идет с Тем Самым [Майклом Джорданом]. Так и есть.

Сейчас никто в НБА ни слова не говорит в адрес Джо. Ни единого слова не было в его сторону. Его никому не остановить. Это самый доминирующий игрок в мире с огромным отрывом», – сказал Беверли в эфире своего подкаста.

В декабре показатели Эмбиида составили в среднем 40,2 очка, 12,6 подбора, 4,9 передачи, 2,1 блок-шота и 1,4 перехвата при 60,6% реализации бросков с игры, 42,3% из-за дуги и 92,1% с линии.

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10 комментариев
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Это то есть надо играть против Вашиков и Детройдов
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Это Беверли еще карьеру не закончил. А если через 5 лет он будет на ЕСПН, то вбросы Стивена Эй Смита нам покажутся детской шалостью
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в декабре Эмбид пропустил 5 из 14 игр, если он так будет дальше играть, то мвп дадут другому человеку. сравнение тут идёт с человеком, который угадал все буквы, но не смог прочитать слово.
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Да, кстати, если Эмбиида сравнивать с «тем самым», то тогда на каком межгалактическом уровне находится Эл Хорфорд
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Если Пэт продолжит так набрасывать на своих подкастах, то это будет величайший подкаст в истории ютуба
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Я бы на его месте, под конец регулярки, пропустил бы игры и готовился к плей-офф. Без кольца, он будет игроком, просто набирающий крутую статистику. Объективно говорю очень крутой игрок. Ему бы меньше ныть)
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Патрик просто очень хочет задержатся хоть где-то надолго)
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Ну это слишком уже
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В ПО остановят.
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Ну сегодня Харк..... (не могу выговорить) показал ему что не все так просто. 9 из 22. А пропустил от оппа 8 из 9.
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