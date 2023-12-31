Журналист The Ringer: «Заявление Керра о «параде штрафных бросков в современной НБА» не имеет отношения к реальности»

The Ringer объяснил, почему в НБА нет проблемы с чрезмерным количествов штрафных.

Главный тренер «Голден Стэйт» после поражения от « » на рождество и 18 штрафных заявил: «Мы превращаем баскетбол в парад штрафных бросков, на это отвратительно смотреть».

Журналист The Ringer Зак Крам считает, что обвинения тренера необоснованны.

«Жалоба Керра была лишь последней и самой заметной жалобой на фолы в этом сезоне. Чаще всего в социальных сетях можно увидеть видео с кандидатом на MVP – Джоэлом Эмбиидом или Лукой Дончичем – и якобы сомнительным свистком, который наказывает защитника и отправляет звезду на линию штрафных.

Но я хочу сказать, что заявление Керра не имеет отношения к реальности. Нынешнее положение дел с фолами далеко не кризисное», – пишет во вступлении Крам.

«Во-первых, количество штрафных бросков в лиге уменьшилось, а не увеличилось. На этом графике показано количество штрафных бросков на 100 владений в целом по лиге с сезона-1973/74 (начало сбора данных по владениям на Basketball Reference). Это не похоже на «парад штрафных бросков», – объясняет журналист.

«Количество штрафных бросков снижается уже несколько десятилетий. Четыре рекордных сезона с наименьшим количеством нарушений правил – это также четыре самых последних сезона. С поправкой на темп в 2020-х на 20% меньше попыток штрафных бросков, чем в 1980-х и 1990-х годах. Другими словами, в сезоне-2023/24 «Сиксерс» Эмбиида лидируют в лиге по количеству штрафных бросков, но их показатели были бы ниже средних в 1980-х и 1990-х», – отмечает Крам.

«Возможно, скажут критики, рассмотрение фолов в масштабах всей лиги не отражает проблему; возможно, фолы присущи только группе звезд, «торгующих фолами», а не всей НБА. Но если так, то это не новое явление для звезд 2020-х. Как сказал Джей Джей Редик в недавнем эпизоде своего подкаста (до комментариев Керра), «лучшие игроки всегда пробивали много штрафных бросков».

В прошлом сезоне у 15 баскетболистов, вошедших в символические пятерки сезона, средний показатель штрафных бросков составил 42%. То есть от общего числа попыток с игры количество бросков с линии составило 42%. Для сравнения, средний показатель для всех представителей символических пятерок за всю историю лиги – 40%. Современные звезды не встают чаще на линию, чем их предшественники», – заключил Крам.