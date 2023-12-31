Журналист The Ringer: «Заявление Керра о «параде штрафных бросков в современной НБА» не имеет отношения к реальности»

Теги Денвер Филадельфия НБА Стив Керр Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

The Ringer объяснил, почему в НБА нет проблемы с чрезмерным количествов штрафных.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после поражения от «Денвера» на рождество и 18 штрафных Николы Йокича заявил: «Мы превращаем баскетбол в парад штрафных бросков, на это отвратительно смотреть».

Журналист The Ringer Зак Крам считает, что обвинения тренера необоснованны.

«Жалоба Керра была лишь последней и самой заметной жалобой на фолы в этом сезоне. Чаще всего в социальных сетях можно увидеть видео с кандидатом на MVP – Джоэлом Эмбиидом или Лукой Дончичем – и якобы сомнительным свистком, который наказывает защитника и отправляет звезду на линию штрафных.

Но я хочу сказать, что заявление Керра не имеет отношения к реальности. Нынешнее положение дел с фолами далеко не кризисное», – пишет во вступлении Крам.

«Во-первых, количество штрафных бросков в лиге уменьшилось, а не увеличилось. На этом графике показано количество штрафных бросков на 100 владений в целом по лиге с сезона-1973/74 (начало сбора данных по владениям на Basketball Reference). Это не похоже на «парад штрафных бросков», – объясняет журналист.

«Количество штрафных бросков снижается уже несколько десятилетий. Четыре рекордных сезона с наименьшим количеством нарушений правил – это также четыре самых последних сезона. С поправкой на темп в 2020-х на 20% меньше попыток штрафных бросков, чем в 1980-х и 1990-х годах. Другими словами, в сезоне-2023/24 «Сиксерс» Эмбиида лидируют в лиге по количеству штрафных бросков, но их показатели были бы ниже средних в 1980-х и 1990-х», – отмечает Крам.

«Возможно, скажут критики, рассмотрение фолов в масштабах всей лиги не отражает проблему; возможно, фолы присущи только группе звезд, «торгующих фолами», а не всей НБА. Но если так, то это не новое явление для звезд 2020-х. Как сказал Джей Джей Редик в недавнем эпизоде своего подкаста (до комментариев Керра), «лучшие игроки всегда пробивали много штрафных бросков».

В прошлом сезоне у 15 баскетболистов, вошедших в символические пятерки сезона, средний показатель штрафных бросков составил 42%. То есть от общего числа попыток с игры количество бросков с линии составило 42%. Для сравнения, средний показатель для всех представителей символических пятерок НБА за всю историю лиги – 40%. Современные звезды не встают чаще на линию, чем их предшественники», – заключил Крам.

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7 комментариев
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Отличная статистика.
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Керр конечно перегнул палку с жалобой – на Йокиче было аномальное количество штрафных. Вопросы лучше бы задавать своим парням...
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Язык фактов заслуживает уважения
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"в сезоне-2023/24 «Сиксерс» Эмбиида лидируют в лиге по количеству штрафных бросков, но их показатели были бы ниже средних в 1980-х и 1990-х" - да, вот только в восьмидесятые вся игра шла в краске и команды бросали по 90 двухочковых за матч, потому и регулярно били фолы. Сейчас ни одна команда в лиге не бросает и 60 двушек за игру, но пробивают штрафные как середняки по этому показателю в 80-е.
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Согласен с репортером
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Просто ГСВ в первые за 10 лет начали нормально судить и Керр немного ошалел, что оказывается, что если бить центрового соперника по рукам, то он идет бить штрафные.
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