Док Риверс назвал Йокича лучшим игроком НБА: «Но Эмбиид лучший в наборе очков»
Док Риверс назвал Николу Йокича лучшим игроком нынешней НБА .
Известный тренер, а ныне эксперт стал гостем подкаста Кевина Гарнетта и Пола Пирса. Знаменитые в прошлом игроки «Бостона» поинтересовались, можно ли считать Николу Йокича из «Денвера» лучшим в НБА.
«Да, потому что Йокич делает на площадке все. Но Джоэл (последние сезоны Риверс был тренером Эмбиида в «Филадельфии» – Sports.ru) лучший в наборе очков.
Никто не играет так, как Йокич, нет ничего похожего на это. Он делает товарищей по команде лучше. В атаке вы просто можете отдать ему мяч. Все это выделяет его», – считает Риверс.