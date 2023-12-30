Док Риверс назвал Николу Йокича лучшим игроком нынешней НБА .

Известный тренер, а ныне эксперт стал гостем подкаста и . Знаменитые в прошлом игроки «Бостона» поинтересовались, можно ли считать из « » лучшим в .

«Да, потому что Йокич делает на площадке все. Но Джоэл (последние сезоны Риверс был тренером Эмбиида в «Филадельфии» – Sports.ru) лучший в наборе очков.

Никто не играет так, как Йокич, нет ничего похожего на это. Он делает товарищей по команде лучше. В атаке вы просто можете отдать ему мяч. Все это выделяет его», – считает Риверс.