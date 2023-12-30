Док Риверс назвал Йокича лучшим игроком НБА: «Но Эмбиид лучший в наборе очков»

Теги Пол Пирс Док Риверс Денвер Кевин Гарнетт Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Док Риверс назвал Николу Йокича лучшим игроком нынешней НБА .

Известный тренер, а ныне эксперт стал гостем подкаста Кевина Гарнетта и Пола Пирса. Знаменитые в прошлом игроки «Бостона» поинтересовались, можно ли считать Николу Йокича из «Денвера» лучшим в НБА.

«Да, потому что Йокич делает на площадке все. Но Джоэл (последние сезоны Риверс был тренером Эмбиида в «Филадельфии» – Sports.ru) лучший в наборе очков.

Никто не играет так, как Йокич, нет ничего похожего на это. Он делает товарищей по команде лучше. В атаке вы просто можете отдать ему мяч. Все это выделяет его», – считает Риверс.

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1 комментарий
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2 машины, только Йокич не бит и не крашен.
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