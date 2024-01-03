Джоэл Эмбиид вернулся после травмы и оформил трипл-дабл в победном матче с «Чикаго»

Теги Уилт Чемберлен Чикаго Филадельфия НБА Баскетбол - видео Чарльз Баркли Карим Абдул-Джаббар Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл в победном матче с «Чикаго».

Центровой «Сиксерс» восстановился после растяжения связок голеностопного сустава правой ноги, из-за которого пропустил четыре игры.

Во вторник на счету действующего MVP 31 очко (10/20 с игры, 9/12 с линии), 15 подборов и 10 передач за 31 минуту. Его команда победила со счетом 110:97.

Это второй трипл-дабл Эмбиида в нынешнем сезоне и седьмой в карьере. В его активе теперь 5 трипл-даблов с 30 и более набранными очками, он обошел Чарльза Баркли (4) по этому показателю и стал вторым в истории «76-х» после Уилта Чемберлена (15).

У Эмбиида продолжилась серия матчей, в которых он набирает как минимум 30+10 (14 матчей). В истории НБА больше только у Карима Абдул-Джаббара (16) и Чемберлена (7 серий, включая одну с 65 такими встречами).

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1 комментарий
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Шикарная игра! Надеюсь он получит MVP!
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