Патрик Беверли: «После игры с «Детройтом» меня кое-кто искал. Я сразу в соцсетях по имени пробиваю: «Меня несложно найти. Я тут, на месте. Напишешь»

Патрик Беверли рассказал о конфликте с игроком «Детройта».

Беверли начал с объяснения эпизода, когда он ударил локтем .

«Он заслон ставит, я в Стюарта втыкаюсь. На повторе замедлили и кажется, что я его локтем прибить хотел. Я руку выбросил, чтобы почувствовать, во что я там врезался. Сразу понял, что он мстить будет. Кинул меня, бум, я упал – продал фол.

Кое-что случилось уже после игры. Не скажу, что. Ладно, скажу. Слышу, что меня кое-кто ищет. Я такой: «Окей. Кто?» Понятно. Я сразу в соцсетях по имени пробиваю. Сообщения. Отправляю ему свой номер. Печатаю: «Меня несложно найти. Я тут, на месте. Напишешь».

Перед игрой вижу разминается. Подхожу: «Слышал, ты меня искал». Ответа не последовало. Пробормотал что-то.

Все такие крутых из себя строят гангстеров. Давайте. Я заднюю не дам», – рассказал .