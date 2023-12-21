Патрик Беверли о мяче Янниса: «Я бы продырявил этот шарик. Еще и расписался бы на нем сверху. Получай»

Теги Индиана Милуоки Филадельфия НБА Патрик Беверли Яннис Адетокумбо Баскетбол

Патрик Беверли рассказал, как бы повел себя в ситуации с мячом Янниса Адетокумбо.

Грек вступил в конфликт с игроками «Индианы» после того, как они унесли игровой мяч, которым он набрал 64 очка. Оказалось, что мяч у «Пэйсерс» был запасной, а настоящий все это время был у сотрудника «Милуоки».

«Я бы продырявил этот шарик. Победил меня? 60 очков набрал? Ладно, забирай. Я бы порвал и очистил этот мячик, как апельсин от кожуры. Кусочки разбросал бы. Хочешь? Держи! Еще и расписался бы на нем сверху. Получай.

Они сказали, что хотели отдать его своему новичку... А потом мяч вообще не тем оказался. НБА – это большая мыльная опера, и мне это очень нравится», – сказал разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли.

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3 комментария
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Ну этому только дай повод повонять
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И насрал бы в мяч
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Беверли: Обмазал бы говном мяч. Если хочешь забирай
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