Стив Керр о решении не возвращать Кумингу в игру: «Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 очков»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стив Керр Эндрю Уиггинс Джонатан Куминга Баскетбол

Керр объяснил решение не возвращать Кумингу на паркет в конце матча с «Наггетс».

«Он отлично играл. Обычно он возвращается в игру за 5-6 минут до конца, но Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 или 19 очков. Так что в тот момент казалось, что будет неправильно возвращать игрока, который провел долгое время на скамейке.

Я решил продолжить игру тем составом, который был на площадке. Очевидно, нам не удалось завершить матч в свою пользу», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».

«Уорриорз» проиграли «Денверу» (127:130), ведя в счете 18 очков за 7 минут до конца матча.

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5 комментариев
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уже 3ее или 4ое поражение за сезон, которое бывает раз в сезоне) в копилку Керру)
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Криса Пола надо было по максимуму использовать, только с ним нормально игра шла!
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Пришло время признаться Стиву в том, о чём в курсе все вокруг. В тренерской импотенции.
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Было видно, что Уиггинс мёртв, Денвер возвращаются в игру, и надо ставить Кумингу, но Керр видимо слепой, и я не могу понять, почему он так поздно взял таймаут?
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