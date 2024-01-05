Стив Керр о решении не возвращать Кумингу в игру: «Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 очков»

Керр объяснил решение не возвращать Кумингу на паркет в конце матча с «Наггетс».

«Он отлично играл. Обычно он возвращается в игру за 5-6 минут до конца, но был хорош, мы вели в счете 18 или 19 очков. Так что в тот момент казалось, что будет неправильно возвращать игрока, который провел долгое время на скамейке.

Я решил продолжить игру тем составом, который был на площадке. Очевидно, нам не удалось завершить матч в свою пользу», – сказал главный тренер « ».

«Уорриорз» проиграли « » (127:130), ведя в счете 18 очков за 7 минут до конца матча.