Стив Керр о решении не возвращать Кумингу в игру: «Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 очков»
Керр объяснил решение не возвращать Кумингу на паркет в конце матча с «Наггетс».
«Он отлично играл. Обычно он возвращается в игру за 5-6 минут до конца, но Уиггинс был хорош, мы вели в счете 18 или 19 очков. Так что в тот момент казалось, что будет неправильно возвращать игрока, который провел долгое время на скамейке.
Я решил продолжить игру тем составом, который был на площадке. Очевидно, нам не удалось завершить матч в свою пользу», – сказал главный тренер «Голден Стэйт».
«Уорриорз» проиграли «Денверу» (127:130), ведя в счете 18 очков за 7 минут до конца матча.