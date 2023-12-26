Джонатан Куминга: «Иногда меня сажают на скамейку, и я не понимаю, что сделал не так. Начинаю загоняться: «Чего от меня хотят-то?»

Теги Голден Стэйт НБА Джонатан Куминга Баскетбол

Джонатан Куминга рассказал о недопонимании между ним и тренерским штабом.

«Вот тут-то я и перестаю понимать, что происходит. Иногда меня сажают на скамейку, и я не понимаю, что сделал не так. Начинаю загоняться: «Чего от меня хотят-то?» Я многое умею.

Я делаю разницу. Знаю, что так и есть. Но не я должен думать об определенных вещах. Как бы это сказать? Не я должен контролировать свои минуты. Последнее слово не за мной. И это нелегко, потому что я знаю, как набирать очки. Знаю, как отдать передачу. Но нужно собрать все это воедино. С тем составом, который у нас есть на паркете, сложно со всем разобраться. Я пытаюсь.

Все равно мы в порядке. Можем обыграть любого в этой лиге и заставить всех почувствовать, что ничего не изменилось. Мы все так же хороши. И даже становимся лучше. Нам просто нужно пройти через трудности», – заявил Куминга.

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3 комментария
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ты все сделал "так", просто кто-то другой сделает лучше чем "так".
Ну и так, на заметку пацану - даже Джордан не играл по 48 минут за игру... Тоже сидел на банке какое то время. в каждой игре, представляешь???!!!
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