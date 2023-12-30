«Уорриорз» готовы рассмотреть варианты обмена Эндрю Уиггинса .

По информации обозревателя The Athletic Тима Каваками, « » изменил свою прежнюю позицию и теперь готов расстаться с форвардом.

В этом сезоне вступил в силу новый 4-летний контракт Уиггинса с «Уорриорз» на 109 миллионов долларов. Канадец при этом набирает в среднем 12,6 очка и 4,4 подбора при 42,6% с игры и 29,9% из-за дуги. Это худший показатель результативности и процент трехочковых бросков в его карьере.

Недавно «воины» перевели на скамейку, доверив место в старте .