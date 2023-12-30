«Уорриорз» готовы рассмотреть варианты обмена Эндрю Уиггинса

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Эндрю Уиггинс Джонатан Куминга Баскетбол

«Уорриорз» готовы рассмотреть варианты обмена Эндрю Уиггинса .

По информации обозревателя The Athletic Тима Каваками, «Голден Стэйт» изменил свою прежнюю позицию и теперь готов расстаться с форвардом.

В этом сезоне вступил в силу новый 4-летний контракт Уиггинса с «Уорриорз» на 109 миллионов долларов. Канадец при этом набирает в среднем 12,6 очка и 4,4 подбора при 42,6% с игры и 29,9% из-за дуги. Это худший показатель результативности и процент трехочковых бросков в его карьере.

Недавно «воины» перевели Уиггинса на скамейку, доверив место в старте Джонатану Куминге.

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6 комментариев
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Наконец-то почитали коменты на Спортсе )
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в Вашингтон)
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понараздавали контракты, а теперь не знают что с ними делать. Пул, Грин, Уиггинс
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Ответ Insamo217
понараздавали контракты, а теперь не знают что с ними делать. Пул, Грин, Уиггинс
Особенно ослолицему зря выписали, избавиться теперь от этого урода корявого сложнее...))
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