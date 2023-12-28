Стив Керр о словах Куминги, что он «не знает, что делает не так»: «Меня его слова не задели. У нас все нормально»

Стив Керр прокомментировал недовольство Джонатана Куминги своей игровой ролью.

Ранее Куминга выразил непонимание, что от него требуется на площадке: «Вот тут-то я и перестаю понимать, что происходит. Иногда меня сажают на скамейку, и я не понимаю, что сделал не так. Начинаю загоняться: «Чего от меня хотят-то?»

«Меня его слова не задели. Джей-Кей говорил искренне. Может, получилось по итогу и не так, как он это задумывал. У нас все нормально. Мы каждый день общаемся. Когда отвожу его в сторонку по ходу игры, объясняю, в чем ему стоит прибавить, чтобы увеличить игровое время.

Ну сказал и сказал. Ничего в этом нет особенного, мы двигаемся дальше. Самое главное, что Куминга продолжает прогрессировать. <...> В этом сезоне он показывает себя уже намного лучше», – заявил главный тренер « ».