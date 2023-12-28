Стив Керр о словах Куминги, что он «не знает, что делает не так»: «Меня его слова не задели. У нас все нормально»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Джонатан Куминга Баскетбол

Стив Керр прокомментировал недовольство Джонатана Куминги своей игровой ролью.

Ранее Куминга выразил непонимание, что от него требуется на площадке: «Вот тут-то я и перестаю понимать, что происходит. Иногда меня сажают на скамейку, и я не понимаю, что сделал не так. Начинаю загоняться: «Чего от меня хотят-то?»

«Меня его слова не задели. Джей-Кей говорил искренне. Может, получилось по итогу и не так, как он это задумывал. У нас все нормально. Мы каждый день общаемся. Когда отвожу его в сторонку по ходу игры, объясняю, в чем ему стоит прибавить, чтобы увеличить игровое время.

Ну сказал и сказал. Ничего в этом нет особенного, мы двигаемся дальше. Самое главное, что Куминга продолжает прогрессировать. <...> В этом сезоне он показывает себя уже намного лучше», – заявил главный тренер «Голден Стэйт».

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2 комментария
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Есть ощущение что Керр мало что контролирует в команде.
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Куминга, Джексон, Подземски.
Начни этим ребятам доверять уже нормально, Керр!!!!
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