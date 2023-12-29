Стив Керр о 3 из 15 у Карри в проигранном матче с «Хит»: «У всех бывают неудачные вечера. Не волнуюсь за него»

Теги Голден Стэйт Майами НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Стив Керр прокомментировал неудачную игру Стефа Карри в матче с «Хит».

Лидер «Голден Стэйт» реализовал 3 из 15 с игры и набрал 13 очков, калифорнийцы уступили со счетмо 102:114.

«У всех бывают неудачные вечера. Это неизбежно по ходу регулярного чемпионата, который состоит из 82 матчей. У парней случаются неудачные матчи, неудачные отрезки. Я не волнуюсь за Стефа, поверьте», – считает главный тренер «воинов».

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2 комментария
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Проблема не в Карри, а в том, что когда у него не летит, ГСВ не в состоянии обыграть даже скамейку Майами)
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После нового года все наладится у шефа
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