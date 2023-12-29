Стив Керр прокомментировал неудачную игру Стефа Карри в матче с «Хит».

Лидер « » реализовал 3 из 15 с игры и набрал 13 очков, калифорнийцы уступили со счетмо 102:114.

«У всех бывают неудачные вечера. Это неизбежно по ходу регулярного чемпионата, который состоит из 82 матчей. У парней случаются неудачные матчи, неудачные отрезки. Я не волнуюсь за , поверьте», – считает главный тренер «воинов».