Стив Керр о решающем 3-очковом Карри: «Не сомневался, что он попадет. Волшебный игрок, не могу объяснить»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр восхитился разыгрывающим Стефеном Карри, который исполнил решающий 3-очковый в овертайме матча с «Бостоном» (132:126).

«В случае со Стефом меня ничего не удивляет. Этот его бросок был нереальным, Карри атаковал из статики и пустил мяч по такой траектории... Но я не сомневался, что он попадет. Думаю, наши болельщики тоже. Волшебный игрок, не могу объяснить это. Он просто берет и делает это», – заявил Керр.

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