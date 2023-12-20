Стив Керр о решающем 3-очковом Карри: «Не сомневался, что он попадет. Волшебный игрок, не могу объяснить»

Главный тренер « » восхитился разыгрывающим , который исполнил решающий 3-очковый в овертайме матча с « » (132:126).

«В случае со Стефом меня ничего не удивляет. Этот его бросок был нереальным, Карри атаковал из статики и пустил мяч по такой траектории... Но я не сомневался, что он попадет. Думаю, наши болельщики тоже. Волшебный игрок, не могу объяснить это. Он просто берет и делает это», – заявил Керр.