Стив Керр: «Это просто отвратительно, когда кто-то ставит под сомнение лидерские качества Стефа Карри»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр выразил недовольство в связи с тем, что на этой неделе в американской прессе снова активно пишут о недостатке лидерских качеств у Стефена Карри.

«Мы в команде разговариваем каждый божий день, в этом суть, так это работает по ходу сезона. Это и значит быть командой. Взаимодействие, обмен мыслями и идеями, попытка сохранять на должном уровне уверенность коллектива, поддерживать мотивацию. И если мы говорим о Стефе, то все то время, что я в клубе, он был отличным лидером.

Карри – удивительный человек. За последнее десятилетие он проделал большую работу, руководя этой командой, помогая ей пройти через все взлеты и падения, сложные ситуации. Для меня это просто отвратительно, когда кто-то ставит под сомнение лидерские качества Стефа Карри. И я видел некоторые подобные публикации вчера, это было ужасно. Мы говорим об одном из лучших людей, с которыми я когда-либо оказывался рядом. Но таков климат, в котором мы живем», – заявил Керр.

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2 комментария
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Интересно, если ли вселенная, в которой Карри просит обмен?
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Ответ bear7904
Интересно, если ли вселенная, в которой Карри просит обмен?
Нет.
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