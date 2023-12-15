Главный тренер « » выразил недовольство в связи с тем, что на этой неделе в американской прессе снова активно пишут о недостатке лидерских качеств у .

«Мы в команде разговариваем каждый божий день, в этом суть, так это работает по ходу сезона. Это и значит быть командой. Взаимодействие, обмен мыслями и идеями, попытка сохранять на должном уровне уверенность коллектива, поддерживать мотивацию. И если мы говорим о Стефе, то все то время, что я в клубе, он был отличным лидером.

Карри – удивительный человек. За последнее десятилетие он проделал большую работу, руководя этой командой, помогая ей пройти через все взлеты и падения, сложные ситуации. Для меня это просто отвратительно, когда кто-то ставит под сомнение лидерские качества Стефа Карри. И я видел некоторые подобные публикации вчера, это было ужасно. Мы говорим об одном из лучших людей, с которыми я когда-либо оказывался рядом. Но таков климат, в котором мы живем», – заявил Керр.