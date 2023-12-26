Стефен Карри: «Непоследовательность судей не дает понять, как можно защищаться»

Стеф Карри прокомментировал существующую в НБА практику определения штрафных.

По мнению разыгрывающего « », заточенные под атакующих игроков правила открывают перед ними широкие возможности.

В понедельник во время рождественского матча против « » (114:120) лидер соперника исполнил 18 штрафных, что вызвало недовольство у главного тренера «воинов» .

«Тут и правда все ориентировано на парней, которые умеют продавать нарушения. В игре присутствует физическая борьба. Сложность в том, что временами все это трактуется весьма непоследовательно. В таком матче, как сегодня, когда вы чувствуете, что с одной стороны есть физический контакт, а с другой – халтура, это меняет сложность игры. Я не говорю, что мы совсем не нарушаем правила, но непоследовательность судей не дает понять, как можно защищаться», – заявил .