Стефен Карри: «Непоследовательность судей не дает понять, как можно защищаться»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стив Керр судьи Стефен Карри Никола Йокич Баскетбол

Стеф Карри прокомментировал существующую в НБА практику определения штрафных.

По мнению разыгрывающего «Голден Стэйт», заточенные под атакующих игроков правила открывают перед ними широкие возможности.

В понедельник во время рождественского матча против «Денвера» (114:120) лидер соперника Никола Йокич исполнил 18 штрафных, что вызвало недовольство у главного тренера «воинов» Стива Керра.

«Тут и правда все ориентировано на парней, которые умеют продавать нарушения. В игре присутствует физическая борьба. Сложность в том, что временами все это трактуется весьма непоследовательно. В таком матче, как сегодня, когда вы чувствуете, что с одной стороны есть физический контакт, а с другой – халтура, это меняет сложность игры. Я не говорю, что мы совсем не нарушаем правила, но непоследовательность судей не дает понять, как можно защищаться», – заявил Карри.

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3 комментария
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Щас бы ГСВ говорить что-то про судейство, можно вспомнить как Дюрант бегал с мячом за полем, как Фостер душил CP3, когда они играли против ГСВ или как Грин бил по яйцам Аквамену несколько раз. И таких случаев было куча
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Ответ xQcoW
Сильвер с кепкой ГСВ уже столько правила менял, чтобы угодить ГСВ. А старый капожуй все жалуется
Дело не в Карри, а в трактовке правил судьями. В одинаковых эпизодах, один судья даст фол в защите, другой в нападении, а третий вообще не зафиксирует фол.
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