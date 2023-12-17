Стив Керр: «Будем честны, Стефу пришлось тащить команду на старте сезона»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признал, что любой успех команды на старте сезона-2023/24 это заслуга разыгрывающего Стефа Карри.

«Стеф прошел через многое на этой неделе с отстранением Дрэймонда. Будем честны, ему пришлось тащить команду в течение первой четверти этого сезона. У нас не получается поймать ритм и найти нужные пятерки, которые проявят себя на паркете. Кажется, что он был эмоционально «выжат» в последние несколько дней из-за недавних новостей.

Начало встречи не было обнадеживающим, но, как он умеет это делать, Стеф кардинально изменился в самый важный момент. Нам это очень было нужно. Мы испытываем трудности, и лучший игрок команду из этой ямы и вытаскивает», – сказал Керр на пресс-конференции.

Карри набрал 37 очков, сделал 3 подбора, 3 блок-шота и перехват.

За 35 минут на паркете защитник реализовал 14 из 22 с игры (6 из 8 из-за дуги) и 3 из 3 с линии.

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6 комментариев
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Я не фанат ГСВ, но сочувствую им. Пусть просто по-кайфу доиграют и уходят в перестройку…
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Ответ melmi
Грустно что Стэф готов еще идти за гайкой, а команда уже нет Дэймонд сдал(тараканы победили), Томпсон пора на выход Керр увы все пытается молится на бывших 2 лидеров и не хочет признать, что шансов на поход за титулом все меньше, и нужно 2 бывших лидеров срочно отправлять на трейд
Томпсон последние 2 игры хорош. Мб проснулся.
+2
0
+2
Грустно что Стэф готов еще идти за гайкой, а команда уже нет
Дэймонд сдал(тараканы победили), Томпсон пора на выход
Керр увы все пытается молится на бывших 2 лидеров и не хочет признать, что шансов на поход за титулом все меньше, и нужно 2 бывших лидеров срочно отправлять на трейд
+2
-2
0
Ответ Друг Джордана
Я не фанат ГСВ, но сочувствую им. Пусть просто по-кайфу доиграют и уходят в перестройку…
Какая нахрен перестройка, нужен пятый титул🤭😁
+4
-4
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