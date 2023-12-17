Стив Керр: «Будем честны, Стефу пришлось тащить команду на старте сезона»

Главный тренер « » признал, что любой успех команды на старте сезона-2023/24 это заслуга разыгрывающего .

«Стеф прошел через многое на этой неделе с отстранением Дрэймонда. Будем честны, ему пришлось тащить команду в течение первой четверти этого сезона. У нас не получается поймать ритм и найти нужные пятерки, которые проявят себя на паркете. Кажется, что он был эмоционально «выжат» в последние несколько дней из-за недавних новостей.

Начало встречи не было обнадеживающим, но, как он умеет это делать, Стеф кардинально изменился в самый важный момент. Нам это очень было нужно. Мы испытываем трудности, и лучший игрок команду из этой ямы и вытаскивает», – сказал Керр на пресс-конференции.

Карри набрал 37 очков, сделал 3 подбора, 3 блок-шота и перехват.

За 35 минут на паркете защитник реализовал 14 из 22 с игры (6 из 8 из-за дуги) и 3 из 3 с линии.