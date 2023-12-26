Большинство генменеджеров Лиги ВТБ считают, что российские клубы в ближайшие 5 лет вернутся в еврокубки

Генменеджеры Лиги ВТБ считают, что российские клубы вернутся в еврокубки.

Генеральные менеджеры 14 клубов лиги ВТБ приняли участие в опросе и ответили на важные вопросы о турнире и российском баскетболе.

11 управленцев считают, что в ближайшие 5 лет российские команды вернутся в еврокубковые турниры (один отрицательный ответ, 2 «без ответа»).

Также 11 менеджеров выразили мнение, что Лига ВТБ должна расширяться за счет новых участников (2 отрицательных ответа, один «без ответа»).

8 генменеджеров считают, что в Лиге ВТБ должно быть 8 легионеров (5 ответов «5 легионеров», один «без лимита»).