Андрей Ватутин: «Okko стремится показывать европейские матчи, даже несмотря на временное отстранение российских команд»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Единая лига ВТБ Okko Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал заключение соглашения с онлайн-сервисом Okko.

«Здорово, что один из крупнейших онлайн-кинотеатров нашей страны, несмотря на большое количество связанных с политикой сложностей, большое внимание уделяет международному спорту и с особой симпатией относится к баскетболу. Вместе мы порадуем наших болельщиков интересными клубными роликами, качественными предсезонными матчами, сможем увидеть европейские турниры и за счет солидного выбора классного баскетбола в пакете Okko постараемся привлечь новых ценителей нашей любимой игры.

Важно, что компания смотрит в будущее, старается работать на рынке на опережение, стремится показывать матчи высокого европейского уровня, даже несмотря на временное отстранение российских команд. Уверен, наше сотрудничество получится продуктивным и долгосрочным», – считает Ватутин.

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