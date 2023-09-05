Андрей Ватутин: «Okko стремится показывать европейские матчи, даже несмотря на временное отстранение российских команд»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал заключение соглашения с онлайн-сервисом .

«Здорово, что один из крупнейших онлайн-кинотеатров нашей страны, несмотря на большое количество связанных с политикой сложностей, большое внимание уделяет международному спорту и с особой симпатией относится к баскетболу. Вместе мы порадуем наших болельщиков интересными клубными роликами, качественными предсезонными матчами, сможем увидеть европейские турниры и за счет солидного выбора классного баскетбола в пакете Okko постараемся привлечь новых ценителей нашей любимой игры.

Важно, что компания смотрит в будущее, старается работать на рынке на опережение, стремится показывать матчи высокого европейского уровня, даже несмотря на временное отстранение российских команд. Уверен, наше сотрудничество получится продуктивным и долгосрочным», – считает Ватутин.

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