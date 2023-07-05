Александр Щербенев: «Чем раньше нас вернут в евротурниры, тем лучше для российских команд и нашего баскетбола»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» и сборной России Александр Щербенев поделился своим мнением по поводу решения отстранить российские команды от своих турниров второй сезон подряд.

«Решение не удивило, оно было ожидаемым. В принципе ничто не предвещало того, чтобы нас вернули. Как я понимаю, это больше связано с политической ситуацией. Так как она не изменилась, то и решение Евролиги тоже.

Расстроился я, когда отстранили, а сейчас уже просто ждем, когда вернут. Особо не ожидал, что возвращение произойдет в новом сезоне. Поэтому как‑то нормально воспринял. Но, конечно, хочется скорее вернуться. Чем раньше это произойдет, тем лучше для российских команд и в целом для развития нашего баскетбола. Но будем играть свой чемпионат, развивать своих баскетболистов. Будем работать, чтобы к тому моменту, когда нас вернут в Евролигу и на другие международные соревнования, мы были хорошо готовы к ним», — сказал Щербенев корреспонденту «Матч ТВ».

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