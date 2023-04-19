Андрей Ватутин: «Со временем сохранять легионеров будет все сложнее»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему иностранные баскетболисты едут играть в российские клубы на фоне отстранения от еврокубков.
По мнению Ватутина, со временем привлекать легионеров будет сложнее.
«Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир ФИБА, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое - это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.
Второе, это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил свое место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого‑то из иностранцев были действующие контракты, они остались.
Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое, это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем все сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности», - сказал Ватутин «Матч ТВ».
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