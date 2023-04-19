Андрей Ватутин: «Со временем сохранять легионеров будет все сложнее»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин чемпионат России Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок ФИБА Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, почему иностранные баскетболисты едут играть в российские клубы на фоне отстранения от еврокубков.

По мнению Ватутина, со временем привлекать легионеров будет сложнее.

«Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир ФИБА, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое - это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.

Второе, это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил свое место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого‑то из иностранцев были действующие контракты, они остались.

Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое, это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем все сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности», - сказал Ватутин «Матч ТВ».

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10 комментариев

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Антон Чугунов
Балканцы с радостью к нам приедут. Всегда.
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гилберт
Наоборот легче. Играют реже, деньги те же.
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Marduhai
Один из убийц российского баскета полагает, что он вечно будет сидеть на шее Норникеля, проплачивая легохлам, а также вечно будет пудрить мозги баскетбольным фанам...
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Олег Кайзер
Ответ ДоминаторТенниса
За рубли не хотят играть?
За рубли?? Давай лучше бусы😁
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