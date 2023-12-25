Джа Морэнт начал сезон с 25-матчевой дисквалификации. Сейчас у него больше побед, чем у «Детройта»

Теги Детройт Мемфис НБА довление Джа Морэнт Баскетбол

У Джа Морэнта в этом сезоне больше побед, чем у «Детройта».

Лидер «Мемфиса» начал сезон с 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях. После возвращения он принял участие в трех встречах, все они завершились победами «Гризлис».

«Пистонс» стартовали в сезоне с результатом 2-1, но затем выдали серию из 26 поражений подряд, повторив антирекорд НБА для одного сезона. С показателем 2-27 команда замыкает таблицу НБА.

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7 комментариев
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Однажды Хемингуэй поспорил что сможет написать самый короткий рассказ, который растрогает любого
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Ерунда, у "Сан-Антонио" Вембаньямы в 2 раза больше побед, чем у пистанз!!! Считаю, что это достойно отдельной новости, ну, и, конечно же, рой Виктору за такое достижение!!
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Интересно, с какой целью болельщики Пистонз ходють на домашние матчи?
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Открываем календарь Memphis Grizzlies и видим:
@ New Orleans Pelicans
@ Denver
@ Los Angeles Clippers
VS Sacramento Kings

В следующих 4 матчах у Детройта есть возможность обойти Джа.
VS Brooklyn Nets
@ Boston Celtics
VS Toronto Raptors
@ Houston Rockets
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Ответ Yakkanen
Интересно, с какой целью болельщики Пистонз ходють на домашние матчи?
очевидно с целью когда у тебя все херово, смотришь на это и такой а так я еще не на самом дне и идешь дальше по своим делма
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Ответ Yakkanen
Интересно, с какой целью болельщики Пистонз ходють на домашние матчи?
хотят побывать на историческом достижении. Следующая игра дома и это 27 поражения подряд) Абсолютный рекорд за один сезон
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Ответ Yakkanen
Интересно, с какой целью болельщики Пистонз ходють на домашние матчи?
На звёзд других команд посмотреть и увидеть что такое победы и успех
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