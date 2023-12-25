У Джа Морэнта в этом сезоне больше побед, чем у «Детройта».

Лидер «Мемфиса» начал сезон с 25-матчевой дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях. После возвращения он принял участие в трех встречах, все они завершились победами «Гризлис».

«Пистонс» стартовали в сезоне с результатом 2-1, но затем выдали серию из 26 поражений подряд, повторив антирекорд НБА для одного сезона. С показателем 2-27 команда замыкает таблицу НБА.