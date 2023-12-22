Отец Джа Морэнта: «Круг общения Джа остался неизменным»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Отец Джа Морэнта рассказал о круге общения лидера «Мемфиса» .

Ти Морэнт, отец разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта, в эфире Sirius XM NBA Radio поделился, что его сын общается с теми же людьми, с которыми был в контакте до инцидента с демонстрацией оружия и дисквалификацией.

«Круг общения Джа остался неизменным. Никаких изменений.

Всегда забавно, что люди хотят, чтобы вы сменили круг общения... в смысле, он же не с убийцами общается. Вокруг него образованные люди. Но все остальные думают, что вот этот человек такой, этот человек сякой. Нет! Каждый знает свою задачу.

Ну да, это было плохое решение (демонстрация оружия – Sports.ru). Но это не было преступлением», – заявил Ти Морэнт.

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3 комментария
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С точки зрения того, что он профессиональный баскетболист - это неправильно. Но с человеческой точки зрения я его понимаю. Мы тоже нашей компанией лет 10+ назад бывало творили фигню на людях, но сейчас, с той же компанией, ведем себя прилично, ничего лишнего не позволяем. Это называется простым словом "взросление".
Но ещё раз разница: ты лицо своего клуба и лиги в целом, ты не можешь себе позволить забыть, что на тебя смотрят миллионы
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Ждем рецидива
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Если есть мозг и он соображает, то Джа поймёт что он часть большого бизнеса и вести себя надо соответствующе, Сильвер доходчиво объяснил. За закрытыми дверями и без камер может делать что угодно.
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