Отец Джа Морэнта рассказал о круге общения лидера «Мемфиса» .

Ти Морэнт, отец разыгрывающего « » , в эфире Sirius XM NBA Radio поделился, что его сын общается с теми же людьми, с которыми был в контакте до инцидента с демонстрацией оружия и дисквалификацией.

«Круг общения Джа остался неизменным. Никаких изменений.

Всегда забавно, что люди хотят, чтобы вы сменили круг общения... в смысле, он же не с убийцами общается. Вокруг него образованные люди. Но все остальные думают, что вот этот человек такой, этот человек сякой. Нет! Каждый знает свою задачу.

Ну да, это было плохое решение (демонстрация оружия – Sports.ru). Но это не было преступлением», – заявил Ти Морэнт.