Скип Бэйлесc: «Морэнт, не игравший в настоящий баскетбол восемь месяцев, выглядел лучше, чем Зайон. Это ненормально»
Скип Бэйлесс оценил будущее Зайона Уильямсона и Джа Морэнта в НБА.
«Джа, не игравший в баскетбол, в настоящий баскетбол восемь месяцев, выглядел в целом лучше, чем Зайон. Особенно в четвертой четверти. Это ненормально.
Зайон травмировался, травмировался, травмировался, потом потерял форму, а затем еще больше потерял форму, когда снова травмировался. Мне просто трудно придерживаться мнения, что в долгосрочной перспективе он будет иметь большую ценность, чем Джа», – поделился Бэйлесс.