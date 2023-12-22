Скип Бэйлесc: «Морэнт, не игравший в настоящий баскетбол восемь месяцев, выглядел лучше, чем Зайон. Это ненормально»

Теги Мемфис Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Джа Морэнт Скип Бэйлесс Баскетбол

Скип Бэйлесс оценил будущее Зайона Уильямсона и Джа Морэнта в НБА.

«Джа, не игравший в баскетбол, в настоящий баскетбол восемь месяцев, выглядел в целом лучше, чем Зайон. Особенно в четвертой четверти. Это ненормально.

Зайон травмировался, травмировался, травмировался, потом потерял форму, а затем еще больше потерял форму, когда снова травмировался. Мне просто трудно придерживаться мнения, что в долгосрочной перспективе он будет иметь большую ценность, чем Джа», – поделился Бэйлесс.

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10 комментариев
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Это нормально. Потому что Зайон жирный, а Морант нет. И по скиллам это совершенно разные игроки.
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Ответ scorp19
Зайон 36 очков набрал против лучшей обороны лиги. Что не так то ? Сколько можно хейта на пустом месте.
scorp призывает прекратить хейт на пустом месте. хахаха
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Наоборот это нормально. Молодой чел 20+ лет выходит и разрывает, не важно что там у него вне площадки )
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Эта новость фэйк. Ни одного упоминания Брона
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Размахивать стволом - занятие энергозатратное, в отличие от поедания тройных свинобургеров с салом!
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Ответ Misha_Sapunov
каким скиллам? для своего размера у зайона отличные скиллы
Он жирный.
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Ответ Дмитрий Максимов
Наоборот это нормально. Молодой чел 20+ лет выходит и разрывает, не важно что там у него вне площадки )
так зайон младше
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