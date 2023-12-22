Скип Бэйлесc: «Морэнт, не игравший в настоящий баскетбол восемь месяцев, выглядел лучше, чем Зайон. Это ненормально»

Скип Бэйлесс оценил будущее Зайона Уильямсона и Джа Морэнта в НБА.

«Джа, не игравший в баскетбол, в настоящий баскетбол восемь месяцев, выглядел в целом лучше, чем . Особенно в четвертой четверти. Это ненормально.

Зайон травмировался, травмировался, травмировался, потом потерял форму, а затем еще больше потерял форму, когда снова травмировался. Мне просто трудно придерживаться мнения, что в долгосрочной перспективе он будет иметь большую ценность, чем Джа», – поделился .