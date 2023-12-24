Судьи в концовке засчитали Джа Морэнту блок-шот, когда мяч уже был на снижающейся траектории

Джа Морэнту в матче с «Хоукс» засчитали блок-шот, несмотря на нарушение правил.

Судьи не зафиксировали помеху попаданию мяча в концовке матча « » против «Атланты» (125:119).

Форвард «Хоукс» при «-6» за 2:25 до финальной сирены устремился в быстрый отрыв и исполнил бросок из-под кольца, но заблокировал лэй-ап серба. Однако на замедленном повторе видно, что мяч находился уже на нисходящей траектории.

«Как можно это не увидеть», – недоумевал комментатор «Атланты» Боб Ратбан после пересмотра эпизода.