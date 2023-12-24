Десмонд Бэйн и Джа Морэнт набрали 67 очков на двоих в игре с «Атлантой». У «Мемфиса» три победы подряд

Теги Атланта Мемфис НБА Баскетбол - видео Джа Морэнт Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» на выезде справился с «Атлантой».

Защитники «Гриззлис» Десмонд Бэйн и Джа Морэнт стали самыми результативными игроками в составе гостей.

Бэйн записал в свой актив 37 очков, 6 подборов, 6 передач, перехват и блок-шот.

За 36 минут на площадке защитник реализовал 13 из 25 с игры (5 из 14 из-за дуги) и 6 из 6 с линии штрафных бросков.

Морэнт набрал 30 очков, сделал 11 передач, 6 подборов, перехват и блок-шот.

За 36 минут разыгрывающий был точен в 14 из 25 бросков с игры.

«Мемфис» (9-19) победил 3-й раз подряд после возвращения Морэнта и идет 13-м на Западе, «Хоукс» (12-17) замыкают зону плей-ин Востока.

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1 комментарий
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Неужели Мемфис заберется хотя бы в плей инн с возвращением Моранта.
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