Десмонд Бэйн и Джа Морэнт набрали 67 очков на двоих в игре с «Атлантой». У «Мемфиса» три победы подряд

«Мемфис» на выезде справился с «Атлантой».

Защитники «Гриззлис» и стали самыми результативными игроками в составе гостей.

Бэйн записал в свой актив 37 очков, 6 подборов, 6 передач, перехват и блок-шот.

За 36 минут на площадке защитник реализовал 13 из 25 с игры (5 из 14 из-за дуги) и 6 из 6 с линии штрафных бросков.

Морэнт набрал 30 очков, сделал 11 передач, 6 подборов, перехват и блок-шот.

За 36 минут разыгрывающий был точен в 14 из 25 бросков с игры.

« » (9-19) победил 3-й раз подряд после возвращения Морэнта и идет 13-м на Западе, «Хоукс» (12-17) замыкают зону плей-ин Востока.