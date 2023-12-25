Андрей Кириленко посетил ярмарку, каток и балет «Щелкунчик»

Андрей Кириленко и Мария Лопатова посетили каток и балет «Щелкунчик».

Президент РФБ Андрей Кириленко и его жена Мария Лопатова посетили ярмарку, каток и балет «Щелкунчик».

«Замечательные новогодние выходные вместе с @bosco_ru. Ярмарка, каток, и, конечно же, «Щелкунчик». Поздравляем ГУМ с 130-летием. Ну и конечно, Русский балет очень богат на таланты @mashkaaa.cat и Артемий Беляков. Всех с наступающими праздниками!» – написал Кириленко на своей странице в соцсети.