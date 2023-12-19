Андрей Кириленко о допуске россиян до Олимпиады: «Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил «Матч ТВ», что решение о выступлении на Олимпийских играх‑2024 в каждый спортсмен должен принять самостоятельно.

— Как относитесь к допуску некоторых российских спортсменов до ОИ‑2024?

— Никак не отношусь.

— Стоит ли ехать без флага и гимна?

— Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет.

8 декабря МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе.