Андрей Кириленко о допуске россиян до Олимпиады: «Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет»
Президент РФБ Андрей Кириленко заявил «Матч ТВ», что решение о выступлении на Олимпийских играх‑2024 в Париже каждый спортсмен должен принять самостоятельно.
— Как относитесь к допуску некоторых российских спортсменов до ОИ‑2024?
— Никак не отношусь.
— Стоит ли ехать без флага и гимна?
— Каждый должен решить для себя, ехать ему или нет.
8 декабря МОК объявил, что допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Олимпийских игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе.