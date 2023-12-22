Зал славы объявил список кандидатов для включения в 2024 году.

В список среди прочих вошли мужская олимпийская сборная США 2008 года, , , , , Шон Мэрион и Майкл Купер.

По международной квоте в Зал славы могут включить , Дэвида Блатта, Этторе Мессину, Хуана Карлоса Наварро, Андреса Носьони, Фабрицио Оберто, Хорхе Гарбахосу, Модестаса Паулаускаса, Душана Ивковича или Владимира Кондрашина.

Еежегодно международный комитет выбирает только одного нового члена Зала славы, североамериканский – не более 10.

Чемпион Европы в составе сборной России, известный в прошлом игрок НБА Кириленко номинирован в Зал славы впервые. Легендарный тренер Кондрашин ранее уже номинировался.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Звездного уикенда НБА.

Класс-2024 будет представлен во время «Финала четырех» NCAA в Финиксе, 6 апреля.

Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа. Она пройдет в Спрингфилде.

ПОЛНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ