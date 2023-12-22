Андрей Кириленко, Винс Картер, Билл Лэймбир, Дэвид Блатт и Этторе Мессина доступны для включения в Зал славы в 2024 году

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Зал славы объявил список кандидатов для включения в 2024 году.

В список среди прочих вошли мужская олимпийская сборная США 2008 года, Винс Картер, Билл Лэймбир, Майк Фрателло, Чонси Биллапс, Шон Мэрион и Майкл Купер.

По международной квоте в Зал славы могут включить Андрея Кириленко, Дэвида Блатта, Этторе Мессину, Хуана Карлоса Наварро, Андреса Носьони, Фабрицио Оберто, Хорхе Гарбахосу, Модестаса Паулаускаса, Душана Ивковича или Владимира Кондрашина.

Еежегодно международный комитет выбирает только одного нового члена Зала славы, североамериканский – не более 10.

Чемпион Европы в составе сборной России, известный в прошлом игрок НБА Кириленко номинирован в Зал славы впервые. Легендарный тренер Кондрашин ранее уже номинировался.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Звездного уикенда НБА.

Класс-2024 будет представлен во время «Финала четырех» NCAA в Финиксе, 6 апреля.

Церемония включения новых членов в Зал славы намечена на 17 августа. Она пройдет в Спрингфилде.

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3 комментария
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В этом списке можно сидеть десятилетиями без включения в Зал. Кондрашин даже неоднократно преодолевал первый барьер и был финалистом, и всё равно не попал в Зал славы баскетбола.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Роман Сприкут
В этом списке можно сидеть десятилетиями без включения в Зал. Кондрашин даже неоднократно преодолевал первый барьер и был финалистом, и всё равно не попал в Зал славы баскетбола.
А какие шансы у Андрея Кириленко попасть в зал славы НБА?
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Ответ Homelender_666
Комментарий удален пользователем
Никаких, потому что Зала славы НБА в принципе не существует. Есть Зал славы баскетбола.

(Правда, туда тоже шансов нет)
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