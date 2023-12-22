Андрей Кириленко отреагировал на новость о Зале славы.

Прославленный российский баскетболист, президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал новость о включении в список номинантов на включение в Зал славы в 2024 году.

«Узнал только ночью вчера, получил СМС от , который также номинирован.

Это очень приятно, когда твой труд и карьера по окончании находит признание. Много моментов в баскетболе были действительно крутыми как в , так и в составе национальной сборной. Спасибо за такое внимание. И конечно от меня огромная благодарность всем болельщикам, которые меня поддерживали на протяжении всей карьеры.

Также очень рад за Дэвида Блатта, с кем провел пять лет в главной команде страны. Конечно рад, что попал и Владимир Петрович Кондрашин, с которым на заре своей карьеры у меня получилось поработать», – сказал Кириленко