Андрей Кириленко о номинировании на включение в Зал славы: «Узнал только ночью вчера, получил СМС от Дэвида Блатта»
Андрей Кириленко отреагировал на новость о Зале славы.
Прославленный российский баскетболист, президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал новость о включении в список номинантов на включение в Зал славы в 2024 году.
«Узнал только ночью вчера, получил СМС от Дэвида Блатта, который также номинирован.
Это очень приятно, когда твой труд и карьера по окончании находит признание. Много моментов в баскетболе были действительно крутыми как в НБА, так и в составе национальной сборной. Спасибо за такое внимание. И конечно от меня огромная благодарность всем болельщикам, которые меня поддерживали на протяжении всей карьеры.
Также очень рад за Дэвида Блатта, с кем провел пять лет в главной команде страны. Конечно рад, что попал и Владимир Петрович Кондрашин, с которым на заре своей карьеры у меня получилось поработать», – сказал Кириленко