Сергей Елевич: «Если Кондрашин стал кандидатом на Зал славы, значит, американцы признают нашу победу на Олимпиаде 1972 года»

Елевич отреагировал на номинацию Кондрашина и Кириленко на включение в Зал славы.

По мнению заслуженного тренера России Сергея Елевича, присутствие в списке кандидатов на включение в Зал славы говорит о том, что в США признали победу сборной СССР на Олимпийских играх 1972.

под руководством Кондрашина в 1972 году стала победителем баскетбольного турнира в Мюнхене, обыграв в финале команду США. Американцы считают, что проиграли из-за судейских ошибок.

«Если Кондрашин стал кандидатом на включение в Зал славы НБА, то это означает, что американцы признают нашу победу на Олимпиаде 1972 года. Они же все время спорили по этому поводу, не соглашались с нашей победой, а сейчас, выходит, признали. Если Кондрашина включат в Зал славы НБА, буду очень доволен. Он был моим добрым наставником.

Про Кириленко все понятно: он много лет играл в . Считаю, что он заслужил это, лично у меня никаких вопросов нет», – считает Елевич.

Владимир Кондрашин и глава РФБ Андрей Кириленко входят в список номинантов на попадание в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2024 году.