Сергей Елевич: «Если Кондрашин стал кандидатом на Зал славы, значит, американцы признают нашу победу на Олимпиаде 1972 года»

Теги Сергей Елевич РФБ НБА Андрей Кириленко Владимир Кондрашин олимпийский баскетбольный турнир Зал славы Сборная СССР Мюнхен-1972 Баскетбол

Елевич отреагировал на номинацию Кондрашина и Кириленко на включение в Зал славы.

По мнению заслуженного тренера России Сергея Елевича, присутствие Владимира Кондрашина в списке кандидатов на включение в Зал славы говорит о том, что в США признали победу сборной СССР на Олимпийских играх 1972.

Сборная СССР под руководством Кондрашина в 1972 году стала победителем баскетбольного турнира в Мюнхене, обыграв в финале команду США. Американцы считают, что проиграли из-за судейских ошибок. 

«Если Кондрашин стал кандидатом на включение в Зал славы НБА, то это означает, что американцы признают нашу победу на Олимпиаде 1972 года. Они же все время спорили по этому поводу, не соглашались с нашей победой, а сейчас, выходит, признали. Если Кондрашина включат в Зал славы НБА, буду очень доволен. Он был моим добрым наставником.

Про Кириленко все понятно: он много лет играл в НБА. Считаю, что он заслужил это, лично у меня никаких вопросов нет», – считает Елевич.

Владимир Кондрашин и глава РФБ Андрей Кириленко входят в список номинантов на попадание в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2024 году.

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4 комментария
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Если Кондрашин стал кандидатом на Зал славы, то это значит Зал славы контролируется США не более. Как альтернатива создать свой Зал славы. но чтобы он стал международным нужно придется туда включать спортсменов из недружественных стран.
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Сентябрь 72 величайший месяц в истории спорта. Счастье, безумие в Мюнхене, а потом жесточайшая ответка от канадцев и лично Хендерсона.
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Наши игроки лютый трэш творили. Сначала быстро ввели мяч по сути на поражение, хотя должны были знать что есть тайм аут и не спешить. Второй раз вообще дичь сделали, пас ближнему и бросок за секунду от своего кольца. Хорошо спасла ошибочная сирена. Американцам очень обидно, им жутко не повезло, но все было по правилам и они должны принять поражение.
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Ответ гилберт
Сентябрь 72 величайший месяц в истории спорта. Счастье, безумие в Мюнхене, а потом жесточайшая ответка от канадцев и лично Хендерсона.
Суперсерия была победой как ни крути. Потому что играли против сильнейших и не уступали им. А вот слишком героизировать победу над студентами это признак низкой самооценки
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