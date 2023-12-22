Шарунас Ясикявичюс о «Барселоне»: «Если не можешь сказать что-то хорошее, то лучше вообще не говорить»

Теги Жальгирис Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс не стал отвечать на вопросы о «Барселоне».

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс признался, что на данном этапе не хочет обсуждать «Барселону», которая решила расстаться с ним в межсезонье-2023.

«Даже не хочу говорить о «Барселоне». Может быть, придет время, и я что-нибудь скажу. Но меня учили, что если не можешь сказать что-то хорошее, то лучше вообще не говорить», – признался литовский тренер.

Ясикявичюс также прокомментировал слухи о предложении возглавить «Жальгирис».

«В этом сезоне вообще не планировал работать, несмотря на вашу неверную информацию о других командах. Вы сильно злитесь, когда вам это говорят, но вам и правда нужно больше ответственности. Друзья позвонили, спрашивают: «Почему не согласился на полтора миллиона от «Жальгириса»?» Отвечаю им с улыбкой: «Это интересно».

Вы переживаете, когда «Жальгирис» злится на вас, но вам бы не помешало взять на себя некоторую ответственность за ложные новости, потому что, особенно в Литве, люди ждут от вас верной информации. Я не планировал возвращаться к работе в этом сезоне, но отказаться от 1,5 миллиона от «Жальгириса» было бы сложно», – заявил Ясикявичюс.

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