У «Виртуса» лучшее нападение в Евролиге-2023/24, у «Баварии» – худшее
Инсайдер BasketNews Донатас Урбонас представил лучшие и худшие команды Евролиги по атакующему рейтингу.
В первую пятерку вошли итальянский «Виртус» (120,7), сербский «Партизан» (119,2), испанская «Барселона» (117,8), литовский «Жальгирис» (117,7) и турецкий «Фенербахче» (117,5).
Замкнули рейтинг немецкие «Бавария» (101) и «Альба» (106,5), испанские «Баскония» (107,2) и «Валенсия» (108), а также итальянский «Милан» (108,2).
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