У «Виртуса» лучшее нападение в Евролиге-2023/24, у «Баварии» – худшее

Инсайдер BasketNews Донатас Урбонас представил лучшие и худшие команды по атакующему рейтингу.

В первую пятерку вошли итальянский « » (120,7), сербский « » (119,2), испанская « » (117,8), литовский «Жальгирис» (117,7) и турецкий «Фенербахче» (117,5).

Замкнули рейтинг немецкие « » (101) и «Альба» (106,5), испанские «Баскония» (107,2) и «Валенсия» (108), а также итальянский «Милан» (108,2).

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