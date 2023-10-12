Николас Лапровиттола: «Шарунас Ясикявичюс – лучший тренер, который у меня был»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Николас Лапровиттола Баскетбол

Разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола заявил, что литовский тренер Шарунас Ясикявичюс оставил большой след в каталонском клубе и в карьере аргентинца.

«Мы все были очень довольны Шарасом, потому что были результаты и команда побеждала, но сейчас другая история. Мне приходится приспосабливаться к тому, что от меня требуют. Роджер — тренер, тот, кто руководит, и тот, кто должен вести нас.

Шарас оставил незабываемый след в «Барсе», он определил стиль игры. Под его руководством «Барса» трижды подряд выходила в «Финал четырех» Евролиги. Я думаю, что Шарас – лучший тренер, который у меня был. Он вывел меня на новый уровень. Никогда не думал, что смогу достичь такого уровня», – признался Лапровиттола.

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1 комментарий

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Tim Timson
зачем Лапра заливать стал про физрука это, не ясно. Сам то был МВП до него)
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