Николас Лапровиттола: «Шарунас Ясикявичюс – лучший тренер, который у меня был»

Разыгрывающий «Барселоны» заявил, что литовский тренер оставил большой след в каталонском клубе и в карьере аргентинца.

«Мы все были очень довольны Шарасом, потому что были результаты и команда побеждала, но сейчас другая история. Мне приходится приспосабливаться к тому, что от меня требуют. Роджер — тренер, тот, кто руководит, и тот, кто должен вести нас.

Шарас оставил незабываемый след в «Барсе», он определил стиль игры. Под его руководством «Барса» трижды подряд выходила в «Финал четырех» . Я думаю, что Шарас – лучший тренер, который у меня был. Он вывел меня на новый уровень. Никогда не думал, что смогу достичь такого уровня», – признался Лапровиттола.

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