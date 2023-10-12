Николас Лапровиттола: «Шарунас Ясикявичюс – лучший тренер, который у меня был»
Разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола заявил, что литовский тренер Шарунас Ясикявичюс оставил большой след в каталонском клубе и в карьере аргентинца.
«Мы все были очень довольны Шарасом, потому что были результаты и команда побеждала, но сейчас другая история. Мне приходится приспосабливаться к тому, что от меня требуют. Роджер — тренер, тот, кто руководит, и тот, кто должен вести нас.
Шарас оставил незабываемый след в «Барсе», он определил стиль игры. Под его руководством «Барса» трижды подряд выходила в «Финал четырех» Евролиги. Я думаю, что Шарас – лучший тренер, который у меня был. Он вывел меня на новый уровень. Никогда не думал, что смогу достичь такого уровня», – признался Лапровиттола.
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