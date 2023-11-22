Алекс Абринес о Ясикявичюсе: «Когда на тебя орут с понедельника по субботу, то устаешь и перестаешь реагировать»

Капитан «Барселоны» рассказал о разнице между экс-тренером команды и его сменщиком .

«Изменение по сравнению с прошлым сезоном довольно странное. Переход от Шараса, который более эмоционален и чаще кричит, к Рожеру. И этот переход мне определенно нравится. Но это было неожиданно после трех лет под руководством Шараса и одного сезона со , у которого есть эта югославская черта – он требователен и много кричит.

Насколько я понимаю из общения с наиболее близким мне кругом игроков, даже если они уже находятся вне клуба, второй вариант более предпочтителен. Сезон такой длинный, мы проводим так много матчей. Так что, когда есть человек, который орет на тебя с понедельника по субботу, в конце концов ты устаешь и перестаешь реагировать.

Потому что все эти слова входят в одно ухо и вылетают из другого. Нужен баланс. Гримау может доставить нам неприятности. Когда ты должен быть хорошим, будь им. Но когда команда что-то делает не так, тренер должен твердо стоять на своем и подать игрокам тревожный сигнал», – заявил Абринес.