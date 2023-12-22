Евролига. «Жальгирис» – «Барселона», «Милан» встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

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«Жальгирис» примет «Барселону» в 16-м туре Евролиги.

В пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону», итальянский «Милан» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Баскония Испания
Дата проведения
22 декабря, 20.15, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Барселона Испания
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
22 декабря, 21.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
22 декабря, 22.15, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Монако Монако
Дата проведения
22 декабря, 22.30, «BMW Парк»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
22 декабря, 22.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 15-1, Виртус Италия – 11-5, Барселона Испания – 10-5, Партизан Сербия – 9-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-7, Валенсия Испания – 9-7, Монако – 8-7, Баскония Испания – 8-7, Фенербахче Турция – 8-7, Панатинаикос Греция – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Олимпиакос Греция – 7-8, Бавария Германия – 7-8, Милан Италия – 6-9, Црвена Звезда Сербия – 6-10, Жальгирис Литва – 5-10, Альба Германия – 3-12, Виллербан Франция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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