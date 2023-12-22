Евролига. «Жальгирис» – «Барселона», «Милан» встретится с «Панатинаикосом» и другие матчи

«Жальгирис» примет «Барселону» в 16-м туре Евролиги.

В пятницу, 22 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону», итальянский «Милан» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 15-1, Виртус Италия – 11-5, Барселона Испания – 10-5, Партизан Сербия – 9-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 9-7, Валенсия Испания – 9-7, – 8-7, Баскония Испания – 8-7, Фенербахче Турция – 8-7, Панатинаикос Греция – 8-7, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Олимпиакос Греция – 7-8, Бавария Германия – 7-8, Милан Италия – 6-9, Црвена Звезда Сербия – 6-10, Жальгирис Литва – 5-10, Альба Германия – 3-12, Виллербан Франция – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.