Джа Морэнт в первом же матче сравнялся с Леброном Джеймсом по количеству бросков, которые выводили команду вперед на последних 2 минутах

Теги Леброн Джеймс Мемфис НБА Стефен Карри Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт на последних двух минутах своего дебютного матча в сезоне совершил три броска, которые выводили команду вперед.

Морэнту хватило одного матча, чтобы сравняться по этому показателю с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом, на счету которого всего три таких броска за 25 матчей.

Лидером по этому показателю в сезоне является разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (4).

Морэнт вернулся в состав «Гризлис» после 25-матчевой дисквалификации.

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4 комментария
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Трудолюбивый сукин сын
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Ответ Daff Rogers
А, например, первое попадание при 0:0 тоже считается?) Какие критерии?
конечно, считается, если за предыдущие 46 минут команды так и не смогли открыть счет ))
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бредовый статс)
а если чел сравнял 3 раза, то не считает, хотя те же выжные очки в клатче. просто у мемфиса разница была 1, а не 2 очка.
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А, например, первое попадание при 0:0 тоже считается?) Какие критерии?
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