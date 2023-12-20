Джа Морэнт в первом же матче сравнялся с Леброном Джеймсом по количеству бросков, которые выводили команду вперед на последних 2 минутах
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт на последних двух минутах своего дебютного матча в сезоне совершил три броска, которые выводили команду вперед.
Морэнту хватило одного матча, чтобы сравняться по этому показателю с суперзвездой «Лейкерс» Леброном Джеймсом, на счету которого всего три таких броска за 25 матчей.
Лидером по этому показателю в сезоне является разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (4).
Морэнт вернулся в состав «Гризлис» после 25-матчевой дисквалификации.
а если чел сравнял 3 раза, то не считает, хотя те же выжные очки в клатче. просто у мемфиса разница была 1, а не 2 очка.