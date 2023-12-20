Джа Морэнт в первом же матче сравнялся с Леброном Джеймсом по количеству бросков, которые выводили команду вперед на последних 2 минутах

Разыгрывающий « » на последних двух минутах своего дебютного матча в сезоне совершил три броска, которые выводили команду вперед.

Морэнту хватило одного матча, чтобы сравняться по этому показателю с суперзвездой «Лейкерс» , на счету которого всего три таких броска за 25 матчей.

Лидером по этому показателю в сезоне является разыгрывающий «Голден Стэйт» (4).

Морэнт вернулся в состав «Гризлис» после 25-матчевой дисквалификации.