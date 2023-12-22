Деррик Роуз представил Джа Морэнта перед первым домашним матчем после дисквалификации

Теги Мемфис НБА Баскетбол - видео Деррик Роуз Джа Морэнт Баскетбол

Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт в четверг провел первый домашний матч после длительной дисквалификации.

Перед игрой слово взял травмированный ветеран «Гризлис» Деррик Роуз.

«Поздравляю с праздниками. Спасибо за поддержку здесь и в гостевых матчах. От лица болельщиков хочу сказать: «С возвращением, Джа». Мы ценим тебя, старайся думать о деле и будь счастлив», – заявил Роуз.

«Мемфис» одержал вторую победу с Морэнтом в составе. На счету Джа 20 очков, 5 подборов и 8 передач.

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