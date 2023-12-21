Судья отложила вынесение решения по делу об избиении Джа Морэнтом подростка летом 2022 года

Судья штата Теннесси в среду заявила, что не будет сразу выносить решение о том, успешно ли юридическая команда доказала, что он находится под защитой от иска подростка, которого он «избил» во время игры в баскетбол в 2022 году.

Как сообщает The Commercial Appeal, судья окружного суда округа Шелби Кэрол Чумни заявила, что ей нужно больше времени из-за отсутствия подобных прецедентов в судебной практике.

Заседание суда в среду стало продолжением слушаний, начавшихся 11 декабря. В центре слушаний было ходатайство Морэнта об отклонении иска в соответствии с так называемым законом Теннесси «о земле». Адвокаты Морэнта утверждают, что он защищен от ответственности в соответствии с этим законом, который позволяет людям, чувствующим угрозу в своем доме, применять силу в определенных ситуациях. Этот закон применяется в уголовных делах, но решение Чумни, вынесенное в прошлом месяце, позволило адвокатам Морэнта применить его в гражданском деле.

В иске, поданном Джошуа Холлоуэем, Морэнт обвиняется в нападении. Защитник « » «избил» его во время игры в баскетбол в доме своих родителей 26 июля 2022 года.