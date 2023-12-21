Отец Морэнта не хочет, чтобы Джа был лицом НБА: «Работа моего сына заключается в том, чтобы пытаться выиграть титулы для «Мемфиса»

Ти Морэнт, отец разыгрывающего «Мемфиса» , в эфире Sirius XM NBA Radio поделился, что его сын не намерен становиться новым лицом .

«Работа моего сына заключается в том, чтобы пытаться выиграть титулы для « ». Лицо лиги – это про мнение других людей. И эти «лица лиги» делали гораздо худшие вещи, чем мой сын. Так зачем опять эти двойные стандарты и повторяющиеся разговоры? Задача – помочь «Мемфису» выиграть как можно больше матчей, вот и все.

Я сказал сыну: твое единственное преступление – это преступление против человечества, потому что так много детей равняются на тебя. Ты же не хочешь стать тем, о ком дети говорят: «Я сделал вот так, потому что так делал Джа». Тупой танец Гридди? Пусть кривляются целыми днями. Могут, там, волосы красить. Но если это что-то запредельное, то я против такого, как и сам Джа», – сказал Морэнт.