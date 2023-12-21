Шэмс Чарания: «Филадельфия» наблюдает за Заком Лавином и О Джи Ануноби»

Теги Филадельфия НБА Зак Лавин О Джи Ануноби Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Филадельфия» проявляет интерес с Заку Лавину («Чикаго») и О Джи Ануноби («Торонто»).

«Сиксерс» продолжают наблюдать за рынком. У них есть три драфт-пика первого раунда, которые они могут обменять, и куча контрактов.

Зак Лавин и О Джи Ануноби – это два имени, на которые стоит обратить внимание, как на игроков, за которыми наблюдает «Филадельфия», – сказал Чарания.

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7 комментариев
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Ответ Tik Tot Don Don
О джи могу понять, но зачем Лавин Филе...
Да Ануноби тоже переоценён. С учётом той цены, которую рынок на него условно накладывает.
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О джи могу понять, но зачем Лавин Филе...
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Наверное в ЛА отдадут Лавина, им Рассел лучше зайдет. А вот кто будет таскать мяч в ЛА подменяя Джеймса, вот вопрос.
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для Мори как ГМа, сейчас проспать Прайм Эмбиида и никого ему не дав в помощь, это примерно тоже что он сделал, откровенно говоря в Хьюстоне)
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Ответ noke
Да Ануноби тоже переоценён. С учётом той цены, которую рынок на него условно накладывает.
Аннуноби возможно переоценен, но из доступных для обмена он лучший игрок. Фила конечно хотела бы его получить летом бесплатно, но без сговора с игроком такое невозможно, Филе не позволят то, что разрешают суперфраншизам. А это значит, что Аннуноби продлится в том клубе, который его получит в трейде.
Для владельцев Филы конечно показательно - профукать Микэла Бриджеса за ноль активов, и спустя годы готовность отдать кучу активов за похожий типаж, но чуток похуже. А Микэл ещё и уроженец Филадельфии...
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Ответ Evgeniy 72
Аннуноби возможно переоценен, но из доступных для обмена он лучший игрок. Фила конечно хотела бы его получить летом бесплатно, но без сговора с игроком такое невозможно, Филе не позволят то, что разрешают суперфраншизам. А это значит, что Аннуноби продлится в том клубе, который его получит в трейде. Для владельцев Филы конечно показательно - профукать Микэла Бриджеса за ноль активов, и спустя годы готовность отдать кучу активов за похожий типаж, но чуток похуже. А Микэл ещё и уроженец Филадельфии...
лучший вариант для Филы это Лаури, в обмен на Тобика и пик)
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