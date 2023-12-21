Шэмс Чарания: «Филадельфия» наблюдает за Заком Лавином и О Джи Ануноби»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Филадельфия» проявляет интерес с («Чикаго») и («Торонто»).

«Сиксерс» продолжают наблюдать за рынком. У них есть три драфт-пика первого раунда, которые они могут обменять, и куча контрактов.

Зак Лавин и О Джи Ануноби – это два имени, на которые стоит обратить внимание, как на игроков, за которыми наблюдает « », – сказал Чарания.