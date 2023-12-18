Зак Лавин «был бы очень рад» перейти в «Сакраменто», чтобы объединиться с Де’Аароном Фоксом

Теги Чикаго Сакраменто НБА Зак Лавин Де'Аарон Фокс Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин считает «Сакраменто» одним из предпочтительных вариантов обмена, поскольку хочет выступать в одной команде с разыгрывающим Де’Аароном Фоксом.

«При всем внимании общественности к перспективе совместного выступления Джеймса и Дэвиса с Лавином в «Лейкерс», упускается из виду, что звезда «Кингз» Де’Аарон Фокс также является одним из главных приоритетов для Klutch Sports в настоящий момент.

По информации источников в лиге, Лавин был бы очень рад переходу в «Сакраменто», в результате которого он стал бы партнером Фокса по бэккорту», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.

5-й номер драфта-2017, Фокс в этом сезоне набирает в среднем 30,1 очка, 6,4 передачи и 4,4 подбора при 47,5% с игры и 38,7% из-за дуги (8,3 попытки и лучший процент в карьере; в первые 6 сезонов – 32,1% и 3,8 попытки).

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4 комментария
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Короче в Калифорнии Зак жить хочет. А где конкретно уже неважно
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А Фокс был бы рад?)
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вот парень и показал свою лояльность Чикаго, и благодарность за жирный (незаслуженный) контракт 👍
Менеджмент Чикаго 🤡
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Надеюсь Кингс на него пофиг, даже Барнса за него жалко
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