Зак Лавин «был бы очень рад» перейти в «Сакраменто», чтобы объединиться с Де’Аароном Фоксом

Атакующий защитник « » считает « » одним из предпочтительных вариантов обмена, поскольку хочет выступать в одной команде с разыгрывающим Де’Аароном Фоксом.

«При всем внимании общественности к перспективе совместного выступления Джеймса и Дэвиса с Лавином в «Лейкерс», упускается из виду, что звезда «Кингз» Де’Аарон Фокс также является одним из главных приоритетов для Klutch Sports в настоящий момент.

По информации источников в лиге, Лавин был бы очень рад переходу в «Сакраменто», в результате которого он стал бы партнером Фокса по бэккорту», – пишет журналист The Athletic Сэм Эмик.

5-й номер драфта-2017, Фокс в этом сезоне набирает в среднем 30,1 очка, 6,4 передачи и 4,4 подбора при 47,5% с игры и 38,7% из-за дуги (8,3 попытки и лучший процент в карьере; в первые 6 сезонов – 32,1% и 3,8 попытки).