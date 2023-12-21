«Чикаго» выиграл у «Лейкерс» и победил в 70% матчей без Лавина, у «озерников» 4 поражения в 5 матчах после титула внутрисезонного турнира
«Чикаго» на домашнем паркете справился с «Лейкерс» (124:108).
«Буллс» выиграли 7 из 10 матчей после травмы атакующего защитника Зака Лавина и находятся в одной победе от зоны плей-ин.
«Лейкерс» после завоевания титула внутрисезонного турнира выиграли лишь 1 игру из 5 – 122:119 с идущим последним в конференции «Сан-Антонио».
«Озерники» опустились на 8-е место на Западе (15-13).