«Чикаго» выиграл у «Лейкерс» и победил в 70% матчей без Лавина, у «озерников» 4 поражения в 5 матчах после титула внутрисезонного турнира

Теги Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Баскетбол

«Чикаго» на домашнем паркете справился с «Лейкерс» (124:108).

«Буллс» выиграли 7 из 10 матчей после травмы атакующего защитника Зака Лавина и находятся в одной победе от зоны плей-ин.

«Лейкерс» после завоевания титула внутрисезонного турнира выиграли лишь 1 игру из 5 – 122:119 с идущим последним в конференции «Сан-Антонио».

«Озерники» опустились на 8-е место на Западе (15-13).

8 комментариев
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Ответ Mr.BadGuy
Надо выменивать Карузо. Дерозана скорее всего не отдадут. Карузо и Ривз будет задняя линия мечты
У Лейкерс активов на Карузо не хватит.
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ЛАЛ отмечают этот внутресезонный титул и баннер под сводами арены на полную катушку )
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Лейкерс решили, что трофей, который они выиграли, является чемпионским, на дворе лето, ушли в отпуск?
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Ответ ivan petrov
У Лейкерс активов на Карузо не хватит.
Прямо скажем - на Карузо активов не хватит ни у кого
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Надо выменивать Карузо. Дерозана скорее всего не отдадут. Карузо и Ривз будет задняя линия мечты
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Ответ Григорий Ефимов
Прямо скажем - на Карузо активов не хватит ни у кого
Ну, почему? У Детройта есть высокие незащищённые пики. За пару штук, может, и сторгуются. А Канингема добавят, так эти дурачки из Чикаго и клюнут.
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Ответ ivan petrov
У Лейкерс активов на Карузо не хватит.
Есть Гейб Винсент, пик первого раунда, пики второго, ящик текилы и коробка тако
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Ответ Mr.BadGuy
Надо выменивать Карузо. Дерозана скорее всего не отдадут. Карузо и Ривз будет задняя линия мечты
Там Лавин уже чемоданы собирает, в январе обменяют его как раз в Лейкерс) Линия мечты Ривз - Карузо будет, но только в Чикаго)
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