«Чикаго» выиграл у «Лейкерс» и победил в 70% матчей без Лавина, у «озерников» 4 поражения в 5 матчах после титула внутрисезонного турнира

« » на домашнем паркете справился с « » (124:108).

«Буллс» выиграли 7 из 10 матчей после травмы атакующего защитника и находятся в одной победе от зоны плей-ин.

«Лейкерс» после завоевания титула внутрисезонного турнира выиграли лишь 1 игру из 5 – 122:119 с идущим последним в конференции «Сан-Антонио».

«Озерники» опустились на 8-е место на Западе (15-13).