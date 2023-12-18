Рич Пол: «Нет конкретной команды, куда Лавин хочет перейти. Хочу, чтобы Зак наслаждался баскетболом, будь то в Чикаго или где-то еще»

Агент атакующего защитника « » Зака Лавина Рич Пол заявил, что у его клиента нет конкретного варианта, где он хочет продолжить свою карьеру.

«Нет той самой команды, куда он хочет перейти. У меня нет конечного «места назначения». Хочу, чтобы у Зака и его семьи все было хорошо. Хочу, чтобы он наслаждался баскетболом, будь то в Чикаго или где-то еще.

Если вдруг «Буллс» решат, что хотят выбрать другое направление развития команды, и это будет касаться Зака, то я уверен, что состоятся переговоры. Чтобы прояснить, что будет лучше для обеих сторон. До тех пор цель – поправиться и вернуться готовым к работе», – рассказал Пол журналисту Сэму Эмику.

Лавин проводит свой второй сезон по 5-летнему контракту на 215 млн долларов. В 18 матчах сезона он набирает в среднем 21 очко, 4,9 подбора и 4,3 передачи, реализуя 44,3% с игры и 33,6% из-за дуги.