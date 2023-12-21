Предложение «Лейкерс» по Заку Лавину будет строиться вокруг Д’Анджело Расселла

Теги Чикаго Лейкерс НБА Зак Лавин Д’Анджело Расселл Макс Кристи Джейлен Худ-Шифино Баскетбол

«Лейкерс», если будут пытаться выменять атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина, построят свое предложение вокруг разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

Обозреватель Йован Буха сообщает, «Лейкерс», скорее всего, включат Рассела как основной актив, однако их предложение будет ограничено. Они готовы будут отдать Руи Хатимуру и/или Гэйба Винсента для уравнивания зарплаты, молодого перспективного игрока в лице Макса Кристи или Джейлена Худ-Шифино и защищенный пик первого раунда (2029 или 2030 г.).

«Буллс» выиграли 7 из 10 матчей после того, как Лавин вылетел с травмой голеностопа.

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8 комментариев
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Помянем Лейкерс, надеюсь это все фейк.
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+7
Ответ Daniel Fox
Помянем Лейкерс, надеюсь это все фейк.
Это надежный план. Они его обменивают, отправляют в запас и вуаля 70% wr
+6
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+6
Чтобы обменять что-нибудь ненужное, надо сначала подписать что-нибудь ненужное.
+2
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Молодой и перспективный ... Кристи! Какая смешная шутка. А по факту Лавин это гарантия слива сезона
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+1
Та откуда эта инфа берётся?!
Не будет лавин в лал...
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Ответ kc6nxy8whs
Дило отдавайте, он только мешает нам, хатимуру не трогайте! Винсент или Кристи? Наверно молодого можно отдать, Винсент с опытом, это сейчас нужнее
Кому это нам? Свои желания не приравнивайте к желаниям франшизы
+1
-1
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