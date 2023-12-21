Предложение «Лейкерс» по Заку Лавину будет строиться вокруг Д’Анджело Расселла
«Лейкерс», если будут пытаться выменять атакующего защитника «Чикаго» Зака Лавина, построят свое предложение вокруг разыгрывающего Д’Анджело Расселла.
Обозреватель Йован Буха сообщает, «Лейкерс», скорее всего, включат Рассела как основной актив, однако их предложение будет ограничено. Они готовы будут отдать Руи Хатимуру и/или Гэйба Винсента для уравнивания зарплаты, молодого перспективного игрока в лице Макса Кристи или Джейлена Худ-Шифино и защищенный пик первого раунда (2029 или 2030 г.).
«Буллс» выиграли 7 из 10 матчей после того, как Лавин вылетел с травмой голеностопа.
Не будет лавин в лал...