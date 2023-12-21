Предложение «Лейкерс» по Заку Лавину будет строиться вокруг Д’Анджело Расселла

« », если будут пытаться выменять атакующего защитника « » , построят свое предложение вокруг разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

Обозреватель Йован Буха сообщает, «Лейкерс», скорее всего, включат Рассела как основной актив, однако их предложение будет ограничено. Они готовы будут отдать Руи Хатимуру и/или Гэйба Винсента для уравнивания зарплаты, молодого перспективного игрока в лице или Джейлена Худ-Шифино и защищенный пик первого раунда (2029 или 2030 г.).

«Буллс» выиграли 7 из 10 матчей после того, как Лавин вылетел с травмой голеностопа.