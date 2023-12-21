Джоэл Эмбиид показывает лучшую эффективность в истории – 34,43 по показателю PER. Рекорд принадлежит Йокичу – 32,85

Теги Уилт Чемберлен Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид проводит лучший по эффективности сезон в истории баскетбола.

Рейтинг эффективности PER – разработанная экспертом ESPN Джоном Холлинджером формула, высчитывающая статистическую продуктивность игрока за минуту на паркете.

Эмбиид идет на первом месте в сезоне-2023/24 – 34,43. На второй строчке Никола Йокич (31,71), на третьей – Шэй Гилджес-Александер (30,86).

Текущие показатели Эмбиида также являются лучшими в истории НБА. Действующий рекорд принадлежит Йокичу в сезоне-2021/22 (32,85). Далее идут Уилт Чемберлен в 1961/62 (32,08) и Яннис Адетокумбо (32,05 в регулярке-2021/22).

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6 комментариев
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Эмбиид, ну что ты творишь?! На всех «фанатов» не напасешься огнетушителями 😅
+10
-2
+8
Секта фанатиков екича негодует
+9
-1
+8
Да чтож вы делаете-то, вы вообще в своём уме? Может сто́ит более дозированней подавать подобные новости про Эмбиида? Ну и как после таких контрольных фактов откачивать хэйтеров Эмбиида?

Совсем вы не бережёте аудиторию Спортса.
+4
0
+4
Ответ Molzahn
эмбит хорошо разогрелся на Детройтах и Вашингтонах. Кстати, какой рейтинг в ПО у него? Больничный?
Как сказать, что ты глор Йокича, не говоря, что ты глор Йокича
+3
0
+3
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