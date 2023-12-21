Джоэл Эмбиид показывает лучшую эффективность в истории – 34,43 по показателю PER. Рекорд принадлежит Йокичу – 32,85
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид проводит лучший по эффективности сезон в истории баскетбола.
Рейтинг эффективности PER – разработанная экспертом ESPN Джоном Холлинджером формула, высчитывающая статистическую продуктивность игрока за минуту на паркете.
Эмбиид идет на первом месте в сезоне-2023/24 – 34,43. На второй строчке Никола Йокич (31,71), на третьей – Шэй Гилджес-Александер (30,86).
Текущие показатели Эмбиида также являются лучшими в истории НБА. Действующий рекорд принадлежит Йокичу в сезоне-2021/22 (32,85). Далее идут Уилт Чемберлен в 1961/62 (32,08) и Яннис Адетокумбо (32,05 в регулярке-2021/22).
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