Джоэл Эмбиид показывает лучшую эффективность в истории – 34,43 по показателю PER. Рекорд принадлежит Йокичу – 32,85

Центровой «Филадельфии» проводит лучший по эффективности сезон в истории баскетбола.

Рейтинг эффективности PER – разработанная экспертом ESPN Джоном Холлинджером формула, высчитывающая статистическую продуктивность игрока за минуту на паркете.

Эмбиид идет на первом месте в сезоне-2023/24 – 34,43. На второй строчке (31,71), на третьей – Шэй Гилджес-Александер (30,86).

Текущие показатели Эмбиида также являются лучшими в истории . Действующий рекорд принадлежит Йокичу в сезоне-2021/22 (32,85). Далее идут в 1961/62 (32,08) и Яннис Адетокумбо (32,05 в регулярке-2021/22).