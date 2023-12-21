Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси 6-й раз в сезоне набрали каждый по 30 очков. У Адетокумбо и Лилларда 3 таких матча, у всех остальных – не больше 2

Центровой «Филадельфии» набрал 51 очко, сделал 12 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и блок-шот в игре против «Миннесоты» (127:113).

Разыгрывающий Тайриз Макси добавил 35 очков и 5 передач (12 из 24 с игры, 6 из 6 с линии).

Таким образом, одноклубники провели шестую игру в сезоне, когда каждый из них набрал не менее 30 очков в матче.

У Янниса Адетокумбо и из «Милуоки» таких матчей лишь три, у и Джейлена Брауна («Бостон»), и («Даллас»), Десмонда Бэйна и Джарена Джексона-младшего («Мемфис») и Шэя Гилджес-Александера с Четом Холмгреном («Оклахома») только по две такие игры.