Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси 6-й раз в сезоне набрали каждый по 30 очков. У Адетокумбо и Лилларда 3 таких матча, у всех остальных – не больше 2
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид набрал 51 очко, сделал 12 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и блок-шот в игре против «Миннесоты» (127:113).
Разыгрывающий Тайриз Макси добавил 35 очков и 5 передач (12 из 24 с игры, 6 из 6 с линии).
Таким образом, одноклубники провели шестую игру в сезоне, когда каждый из них набрал не менее 30 очков в матче.
У Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда из «Милуоки» таких матчей лишь три, у Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна («Бостон»), Луки Дончича и Кайри Ирвинга («Даллас»), Десмонда Бэйна и Джарена Джексона-младшего («Мемфис») и Шэя Гилджес-Александера с Четом Холмгреном («Оклахома») только по две такие игры.