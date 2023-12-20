Патрик Беверли о матче «белых» против «черных» в НБА: «Ремнем по заднице! Без шансов»

Разыгрывающий «Филадельфии» в эфире своего подкаста поделился мнением, что у команды, состоящей из светлокожих игроков, нет шансов против сборной темнокожих.

– Ремнем по заднице! Ремнем по за-дни-це! – начал Беверли.

– Но я еще даже составы не назвал, – ответил соведущий Адам Феррон. – Разыгрывающий – . На «двойке» Чет [ ], третий [Маркканен], на «четверке» , пятый Джокер.

– Крутая команда.

– Со скамейки Хирро, Шенгюн, Остин Ривз...

– Гордон Хэйворд.

– Гордон Хэйворд, Порзингис...

– Крутая команда. Ремнем по заднице.

– Против всех остальных (смеется). Эмбиид, Леброн, Кей-Ди, Стеф и... Тейтум?

– Любых тут уже можно называть. Халибертон, Кавай. У нас скамейка сумасшедшая. У цветных скамейка просто...

– Так нельзя говорить.

– Ладно. У афроамериканцев. Не забудьте вырезать там.

– Карузо, Франц Вагнер еще.

– У нас убийцы со скамейки выходят. Джеймс Харден, Расс. Без шансов. С уважением.