Патрик Беверли о матче «белых» против «черных» в НБА: «Ремнем по заднице! Без шансов»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли в эфире своего подкаста поделился мнением, что у команды, состоящей из светлокожих игроков, нет шансов против сборной темнокожих.
– Ремнем по заднице! Ремнем по за-дни-це! – начал Беверли.
– Но я еще даже составы не назвал, – ответил соведущий Адам Феррон. – Разыгрывающий – Лука. На «двойке» Чет [Холмгрен], третий Лаури [Маркканен], на «четверке» Сабонис, пятый Джокер.
– Крутая команда.
– Со скамейки Хирро, Шенгюн, Остин Ривз...
– Гордон Хэйворд.
– Гордон Хэйворд, Порзингис...
– Крутая команда. Ремнем по заднице.
– Против всех остальных (смеется). Эмбиид, Леброн, Кей-Ди, Стеф и... Тейтум?
– Любых тут уже можно называть. Халибертон, Кавай. У нас скамейка сумасшедшая. У цветных скамейка просто...
– Так нельзя говорить.
– Ладно. У афроамериканцев. Не забудьте вырезать там.
– Карузо, Франц Вагнер еще.
– У нас убийцы со скамейки выходят. Джеймс Харден, Расс. Без шансов. С уважением.
"Плёткой по спине....плёткой по спине..." - ответил Карузо