Патрик Беверли о матче «белых» против «черных» в НБА: «Ремнем по заднице! Без шансов»

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Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли в эфире своего подкаста поделился мнением, что у команды, состоящей из светлокожих игроков, нет шансов против сборной темнокожих.

– Ремнем по заднице! Ремнем по за-дни-це! – начал Беверли.

– Но я еще даже составы не назвал, – ответил соведущий Адам Феррон. – Разыгрывающий – Лука. На «двойке» Чет [Холмгрен], третий Лаури [Маркканен], на «четверке» Сабонис, пятый Джокер.

– Крутая команда.

– Со скамейки Хирро, Шенгюн, Остин Ривз...

– Гордон Хэйворд.

– Гордон Хэйворд, Порзингис...

– Крутая команда. Ремнем по заднице.

– Против всех остальных (смеется). Эмбиид, Леброн, Кей-Ди, Стеф и... Тейтум?

– Любых тут уже можно называть. Халибертон, Кавай. У нас скамейка сумасшедшая. У цветных скамейка просто...

– Так нельзя говорить.

– Ладно. У афроамериканцев. Не забудьте вырезать там.

– Карузо, Франц Вагнер еще.

– У нас убийцы со скамейки выходят. Джеймс Харден, Расс. Без шансов. С уважением.

13 комментариев
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МВЗ, который мы заслужили
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Здесь важно уточнить по каким правилам, если ФИБА то чёрным крышка. их великие пробежки их похоронят, не умение играть в контактный баскетбол... но если по правилам НБА.. то да, глубина зарешает
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Где-то в параллельной вселенной:
"Плёткой по спине....плёткой по спине..." - ответил Карузо
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А Стеф, Клей, Тейтум, Лавин в какую команду или у них отдельная будет?
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Ответ maryat
А Стеф, Клей, Тейтум, Лавин в какую команду или у них отдельная будет?
Они будут судейской бригадой
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У черных команда сбалансированнее будет. У белых маловато приличных защитников. Да и исторически белые в НБА это в основном либо центры, либо разыгрывающие, либо шутеры без защиты. Из вингов с защитой разве что Кириленко на ум приходит, но там наоборот проблемы с атакой были.
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25 матчей)
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Баскетбол перестает быть игрой только черных пацанов. Но все равно, белых суперзвезд в лиге ровно два человека. Беверли прав.
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Я бы на такое посмотрел)
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Белой команде вот еще бы с кнутом выйти, будет зрелище.
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При таком-то составе сам Патрик разве что болбоем будет.
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Ответ maryat
А Стеф, Клей, Тейтум, Лавин в какую команду или у них отдельная будет?
Халибертон туда же
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Ответ Daff Rogers
Где-то в параллельной вселенной: "Плёткой по спине....плёткой по спине..." - ответил Карузо
Сначала тростник рубить, а потом и плеткой можно
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